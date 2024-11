I nerazzurri si preparano alla sfida contro la formazione veneta nel match in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro e valido per la undicesima giornata di campionato. Possibile turnover massiccio per Simone Inzaghi, che pensa a gestire le forze in vista dei prossimi difficili impegni.

Archiviata con un sorriso la rotonda e netta vittoria per 0-3 contro l’Empoli nell’infrasettimanale, i nerazzurri mettono il focus sull prossima partita contro il Venezia, posticipo domenicale dlel’undicesimo turno di campionato. L’Inter è tornata a -4 dal primo posto del Napoli, e a nove giorni esatti dall’attesissimo scontro diretto non vuole perdere ulteriore terreno e presentarsi alla super sfida contro la formazione di Conte nel miglior modo possibile.

Inter, la probabile formazione contro il Venezia: turnover super per Inzaghi. Martinez in porta? Riposo per Lautaro, Bastoni e Barella

Prima di pensare al Napoli però bisogna fare i 3 punti contro un Venezia che arriverà al Meazza con poco da perdere e rinfrancato nella fiducia dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese da 0-2 a 3-2 nel turno infrasettimanale appena trascorso. Contro i veneti possibile turnover per Simone Inzaghi, che comincia già a pensare anche alla partita di Champions League contro l’Arsenal di mercoledì 6 novembre e che potrebbe essere decisiva per le sorti europee nerazzurre.

Le due buone notizie verso il Venezia sono i recuperi di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il difensore italiano e il centrocampista turco torneranno a lavorare in gruppo tra la giornata di oggi e sabato, ma dovrebbero comunque partire dalla panchina per domenica.

La probabile formazione

Turnover quindi per il tecnico nerazzurro a partire dai pali dove è previsto l’esordio con la maglia dell’Inter del portiere spagnolo Josesp Martinez, pronto a far riposare Sommer. Out Bastoni con al suo posto Pavard e con Bisseck che dovrebbe virare sul centrosinistra, confermato invece de Vrij. A centrocampo Dimarco a sinistra, mentre in mezzo dovrebbe riposare Barella, con Zielinski nel ruolo di regista davanti alla difesa assieme ai confermati Frattesi e Mkhitaryan. A destra Dumfries al posto di Darmian. Modifiche anche in attacco dove Taremi dovrebbe far rifiatare Lautaro Martinez, e fare da compagno di reparto a Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Josep Martinez, Bisseck, de Vrij, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi, Dumfries, Taremi, Thuram.