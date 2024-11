Inter-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

L’Inter mette il focus sul match contro il Venezia, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro e valido per l’undicesima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono restare in scia alla capolista Napoli e non commettere passi falsi. Le probabili formazioni di Inter-Venezia e dove vederla in TV.

Un trittico di partite fondamentale e che potrebbe dare una forma in qualche modo decisiva alla stagione dell’Inter. I prossimi impegni che attendono i nerazzurri tra campionato e Champions daranno voce a quelle che saranno le vere ambizioni della squadra di Inzaghi, che parte domenica contro il Venezia e finisce la settimana prossima nel big match contro il Napoli del 10 novembre, con in mezzo la delicata sfida di Champions League contro l’Arsenal in programma mercoledì 6 novembre.

Inter-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla: Inzaghi lascia a riposo Bastoni, Barella e Lautaro. Chance per Martinez in porta, in attacco c’è Taremi. Ballottaggio in mediana

Il primo ostacolo è quello sulla carta più morbido ma comunque da non sottovalutare, in quanto l’Inter in stagione ha già perso punti preziosi contro le “piccole” (vedasi i pareggi con Genoa e Monza) e i nerazzurri non possono permettersi di lasciar andare via il Napoli, a poco più di una settimana dal big match che potrebbe riaprire definitivamente la lotta al titolo.

Inzaghi vuole però gestire le forze e le risorse di tutta la rosa e ragiona anche per le prossime partite, e contro il Venezia è previsto un forte turnover. Acerbi e Calhanoglu sono recuperati, ma entrambi partiranno dalla panchina e potrebbero subentrare solo a gara in corso. L’unico indisponibile resta Carlos Augusto, con il terzino brasiliano che si rivedrà solo dopo la sosta Nazionali di novembre.

Le probabili formazioni

L’Inter dovrebbe operare cinque cambi rispetto alla formazione che ha battuto l’Empoli nell’infrasettimanale. A partire dal portiere, dove nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni per l’esordio stagionale di Josesp Martinez al posto di Sommer. In difesa verso la panchina Alessandro Bastoni, con Pavard che torna dal primo minuto e con Bisseck confermato ma spostato sul centrosinistra assieme a de Vrij a chiudere il reparto. Il principale dubbio riguarda la mediana, dove è in corso il duello tra Zielinski e Asllani per il ruolo di regista al posto di Barella. Il polacco è in vantaggio sul centrocampista albanese, non ancora al meglio. Confermati Dimarco, Frattesi e Mkhitaryan. A destra torna Dumfries al posto di Darmian. In attacco Thuram dovrebbe essere affiancato da Mehdi Taremi, con Lautaro Martinez verso la panchina.

Pochi cambi per il Venezia, che viene dalla super rimonta da 0-2 a 3-2 contro l’Udinese e che è valsa la seconda vittoria in campionato per i lagunari. Recuperi fondamentali in difesa per Di Francesco, che ritrova Idzes e Sverko, solo subentrato contro i friulani. Per il resto formazione tipo per il Venezia con il 3-4-2-1 con Filip Stankovic in porta, Svoboda confermato, con Sverko e Idzes al posto di Altare e Haps in difesa. A centrocampo confermato il quartetto composto da Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia e Ellertsson. In attacco Yeboah e Busio a supporto di Pohjanpalo.

INTER (3-5-2): Josep Martinez, Bisseck, de Vrij, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi, Dumfries, Thuram, Taremi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Dnucan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Yeboah, Busio, Pohjanpalo.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Venezia è in programma domenica 3 novembre alle ore 20:45 e sarà disponibile e in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.