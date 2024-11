Inter-Venezia, scelto l’arbitro per la sfida di San Siro

Nerazzurri al lavoro in vista della partita di campionato contro il Venezia e valevole per l’undicesima giornata di campionato. Domenica a San Siro, gli uomini di Inzaghi cercano i 3 punti per non perdere terreno dalla vetta della classifica.

Dopo il meritato successo per 0-3 contro l’Empoli nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato, l’Inter è pronta a tornare in campo per sfidare il Venezia a San Siro nel posticipo domenicale del turno numero 11 di Serie A. I nerazzurri sono attualmente secondi in classifica a quota 21 punti, a -4 dal primo posto del Napoli. A nove giorni dallo scontro diretto, è fondamentale non fare passi falsi contro la formazione di Eusebio Di Francesco.

Inter-Venezia, l’arbitro del match: sfida affidata a Ferrieri Caputi con Marini al VAR. Napoli-Atalanta a Doveri

Un turno potenzialmente favorevole per l’Inter che scenderà in campo contro il Venezia già a conoscenza del risultato del Napoli, imepgnato domenica nel lunch match contro l’Atalanta. La sfida tra Inter e Venezia in programma domenica sera al Meazza è stata affidata all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, alla seconda apparizione stagionale in Serie A (dopo Bologna-Udinese della prima giornata) e alla seconda direzione assoluta con l’Inter, dopo la partita dello scorso campionato contro il Torino del 28 aprile 2024 e vinta 2-0 dai nerazzurri. Al VAR il collega Marini.

