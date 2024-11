Inter-Venezia, Taremi scalda i motori: Thuram dalla panchina?

Inter-Venezia potrebbe essere la giusta occasione per far rifiatare qualche titolarissimo e Taremi può scendere in campo dal primo minuto. Ecco tutti i ballottaggi e chi rischia di finire in panchina.

Inter-Venezia, Taremi e gli altri ballottaggi

Le tante partite in cui sono impegnati i nerazzurri in questo periodo obbligano Simone Inzaghi a schierare con attenzione i suoi giocatori. Qualcuno può finire in panchina, qualcun altro invece può sfruttare l’occasione per mettersi mostra, insomma, ci sono diversi ballottaggi in vista.

Inter-Venezia può essere l’occasione giusta per far rifiatare qualcuno e il primo indiziato sembra essere Sommer. Martinez è pronto all’esordio da titolare al suo posto, ma le riserve verranno sciolte solo nella giornata di oggi. Il secondo nome è quello di Bastoni che potrebbe essere sostituito da Bisseck, per l’occasione spostato a braccetto di sinistra.

Non solo in porta e in difesa, anche a centrocampo qualcosa potrebbe cambiare con Mkhitaryan o Barella che potrebbero riposare. Interessante poi la situazione in attacco, dove Taremi scalpita per una maglia da titolare con Thuram che potrebbe lasciargli il posto. Perché il francese e non Lautaro Martinez? Perché l’argentino deve trovare continuità nei gol e questa può essere la partita giusta per confermarsi.

News Inter, rotazioni necessarie per riposare

Prima della sosta, i meneghini dovranno affrontare Venezia, Arsenal e Napoli, un trittico di partite dalle quali bisognerà uscire con ottimi risultati. È necessario preservare le energie e sulla carta la sfida con i Lagunari sembra essere la più semplice.

Inzaghi sfrutterà sicuramente questa occasione, consapevole anche di aver recuperato Acerbi e Calhanoglu che torneranno a disposizione. Staremo a vedere se il tecnico piacentino opterà per un turnover profondo o solo su qualche rotazione.

Ad ogni modo, questa sarà una grande occasione per chi ha accumulato meno minuti, come Taremi ad esempio, che ha tutte le qualità che servono per sostituire gli attaccanti dell’Inter e lo ha già ampiamente dimostrato.