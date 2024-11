Lautaro a caccia del gol a San Siro: 8 mesi di digiuno in casa (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Lautaro Martinez non segna un gol in casa in Serie A dal 28 febbraio e contro il Venezia cercherà di sfatare questo tabù. L’ultima rete è arrivata contro l’Atalanta di Gasperini.

Lautaro a caccia del gol in casa, occasione con il Venezia

Uno dei grandi protagonisti della splendida stagione, quella scorsa, dell’Inter di Simone Inzaghi è stato sicuramente Lautaro Martinez che a suon di gol ha trascinato la squadra. Un anno vissuto con tanti alti e pochissimi bassi che gli è valso il settimo posto al Pallone d’Oro.

Fa quindi quasi specie pensare che a San Siro, in Serie A, di fronte al proprio pubblico non segni dal 28 febbraio. In quell’occasione i meneghini affrontavano l’Atalanta e la schiantavano per 4-0, sua la rete del raddoppio. In mezzo c’è sicuramente un po’ di sfortuna, anche perché con il gol siglato a Empoli è diventato il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter, ma ora bisogna invertire la rotta.

I suoi gol sono troppo importanti nell’economia della squadra ed è impensabile che questi possano arrivare solamente distante da San Siro, ecco che quindi con il Venezia, squadra dalla difesa non irreprensibile, può essere l’occasione giusta per gonfiare la rete e far esultare i tifosi, a meno che Inzaghi non lo includa nel turnover.

I numeri di Lautaro in questa stagione

Non è stato un avvio di stagione semplice quello di Lautaro Martinez, che nonostante stia offrendo prestazioni di norma positive sta faticando ad andare in rete. 4 gol in 9 partite in campionato e 1 in Champions League, un bottino niente male se il Toro fosse un giocatore qualsiasi, ma lui non lo è.

Contro l’Empoli si è rivisto in ottima condizione e ora può tornare sui livelli a cui aveva abituato i suoi tifosi. Per farlo, deve ritrovare il gol in casa: riuscirà Lautaro a sfatare il tabù che lo sta colpendo?