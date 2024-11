Mercato Inter, sempre più InterNazionale: tre Azzurri nel mirino

I nerazzurri si preparano alla partita in programma domani sera contro il Venezia e valida per la undicesima giornata di campionato. Campo a parte, l’Inter resta attiva sul mercato con il club che vuole aumentare ancora di più la colonia italiana nella rosa nerazzurra.

Un weekend di campionato che potrebbe dire molto sulla lotta Scudetto e aprire scenari interessanti ad una settimana esatta dallo scontro diretto contro il Napoli a San Siro. L’Inter chiuderà la domenica di Serie A con la sfida casalinga contro il Venezia, e già sapendo il risultato dei partenopei impegnati nel lunch match contro l’Atalanta al Maradona e che potrebbe ridurre il -4 di distanza.

Mercato Inter, i nerazzurri puntano sull’Italia: un tris di colpi “Azzurri” da monitorare: Ricci, Maldini e un profilo dalla Serie B

Questo lo scenario di campo a cui dovranno pensare gli uomini di Simone Inzaghi, mentre in dirigenza si lavora già per il futuro prossimo della squadra cercando di mantenere la rosa competitiva ma anche seguendo le nuove linee guida dettate dalla proprietà Oaktree, alla ricerca di profili giovani e futuribili.

Un ricambio atteso e necessario al termine di questa stagione a causa dei molti giocatori che andranno a scadenza il prossimo 30 giugno, e con l’Inter che già studia qualche possibile nuovo colpo in entrata e puntando forte su alcuni dei maggiori talenti italiani. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero acceso i riflettori su un tris di giocatori che potrebbero far vibrare la prossima estate di mercato: Samuele Ricci, Daniel Maldini e Nicolò Bertola.

I nerazzurri del futuro: Marotta vuole ampiare la base italiana della squadra. Un colpo per reparto?

Il centrocampista classe 2001 del Torino è da tempo sul taccuino del DS Ausilio, che lo segue fin dai tempi dell’Empoli. Questa è la stagione della consacrazione per Ricci, che grazie alla ottime prestazioni con il Toro si è preso anche la maglia della Nazionale, attirando ovviamente su di sè l’interesse di molte big anche estere. Il regista dei Granata sarebbe il colpo ideale per un eventuale post Hakan Calhanoglu, ma non è da escludere che i nerazzurri potrebbero provare l’assalto anche con l’addio di Kristjan Asllani e far crescere ulteriormente Ricci sotto la guida del centrocampista turco. L’interesse c’è anche se l’ostacolo economico è da tenere in considerazione, con il Torino che valuta il suo mediano non meno di 40 milioni di euro.

L’altro giocatore finito nei radar è il trequartista del Monza, anche lui classe 2001. Daniel Maldini si sta ritagliando spazio importante con i biancorossi, dove è uno degli elementi di maggior talento. Con gli scontati addi a fine anno di Arnautovic e Correa, Maldini potrebbe essere un’idea per aggiungere quelle caratteristiche di dribbling che mancano alla rosa nerazzurra. Infine anche l’Inter si è iscritta alla corsa per Nicolò Bertola, difensore classe 2003 e rivelazione dello Spezia in Serie B. Il ragazzo è un centrale di grande prospettiva e col vizio del gol (3 gol in 11 presenze nel campionato cadetto), e il contratto in scadenza a giugno sta già scatenando un’asta tra molte squadre italiane. E come detto l’Inter c’è e pensa a lui come elemento per ringiovanire un reparto che in estate dirà sicuramente addio ad uno tra Acerbi e de Vrij.