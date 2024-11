Inter, verso il Venezia: le ultime sulla formazione nerazzurra

Giornata di vigilia per l’Inter, impegnata domani sera contro il Venezia a San Siro nel match valido per la undicesima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono rimanere in scia al Napoli ad una settimana dallo scontro diretto. Ampio turnover per Inzaghi e previsti molti cambi di formazione.

Dalla partita di domani sera contro il Venezia, l’Inter inizierà un mini ciclo di tre partite che potrebbero dare una direzione molto precista alla stagione dei nerazzurri. Come detto prima la sfida da non sbagliare contro i lagunari, poi mercoledì sera il big match di Champions League contro l’Arsenal al Meazza, e sempre a San Siro domenica prossima lo scontro diretto contro la formazione di Antonio Conte e che potrebbe valere un pezzo di Scudetto.

Inter, nerazzurri pronti al Venezia: Inzaghi con un turnover iper. In panchina Bastoni, Barella e Lautaro. Ci sarà l’esordio di Josep Martinez

Venezia, Arsenal e Napoli prima della sosta Nazionali di novembre. Un trittico di partite che potrebbero dare la spinta pazzesca in campionato e in Europa ai nerazzurri o provocare una crisi di risultati e un ridimensionamento delle ambizioni. Inter attualmente seconda a 21 punti e a -4 dal Napoli, impegnato domenica a mezzogiorno contro l’Atalanta. Al netto che l’Inter deve fare la sua partita col Venezia, la speranza dei Campioni d’Italia in carica è arrivare allo scontro diretto con un margine meno ridotto.

In vista di questo ciclo importante di partite, contro il Venezia Mister Inzaghi prepara vari cambi rispetto all’11 che ha battuto l’Empoli mercoledì sera nel turno infrasettimanale. La notizia migliore e più positiva sono i rientri in squadra di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, fermi da due settimane dopo i rispettivi infortuni contro la Roma dello scorso 20 ottobre. Entrambi saranno in panchina contro i veneti e potrebbero subentrare a gara in corso. Come riportato da Sky Sport, restano non a disposizione i soli Carlos Augusto (rientro previsto dopo la sosta) e Kristjan Asllani, ancora alle prese col dolore per la botta al ginocchio rimediata pochi giorni prima della sfida contro la Roma.

La probabile formazione

Previsti cinque cambi rispetto alla formazione di Empoli. Domani dovrebbe esserci l’esordio in porta di Josep Martinez al posto di Sommer, con il secondo portiere nerazzurro che ha ancora totalizzato zero minuti in questa stagione. In difesa Bastoni partirà dalla panchina, con il rientro di Pavard da titolare e lo spostamento di Bisseck sul centrosinistra assieme al confermato de Vrij. In mediana Zielinski rileverà Barella nel ruolo di regista, in un reparto completato dai confermati Frattesi e Mkhitaryan. Sugli esterni straordinari per Dimarco sulla sinistra, Dumfries torna dal primo minuto al posto di Darmian. In attacco assieme a Marcus Thuram ci sarà Mehdi Taremi, con Lautaro Martinez che inizierà dalla panchina.

INTER (3-5-2): Josep Martinez, Pavard, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi.