Inter, Inzaghi ritrova il suo faro: Calhanoglu pronto al rientro

I nerazzurri si preparano al match di domani sera contro il Venezia con l’obiettivo di continuare la rincorsa alla vetta occupata dal Napoli e distante 4 punti. Contro i veneti Mister Inzaghi e l’Inter sono pronti a ritrovare Hakan Calhanoglu, assenza pesantissima nelle ultime partite.

L’obiettivo è chiaro e semplice, con l’Inter che vuole i 3 punti contro il Venezia per approcciare con fiducia allo scontro diretto della prossima settimana contro il Napoli. I nerazzurri devono vincere contro i lagunari per mantenere almeno il -4 a sette giorni dal big match contro i partenopei, ma la speranza è che la squadra di Conte possa perdere qualche punto nella sfida contro l’Atalanta.

Inter, Calhanoglu pronto a riprendersi la squadra. Inzaghi ritrova il suo regista. Già in campo col Venezia?

Una partita da non sbagliare quella contro la formazione di Eusebio Di Francesco, e dove l’Inter ritroverà dopo due settimane di assenza uno dei suoi titolarissimi e inamovibili come Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha recuperato dall’elongiazione ai flessori della coscia sinistra rimediata lo scorso 20 ottobre nella partita di campionato contro la Roma, e che ha fatto saltare al regista nerazzurro le partite contro Young Boys, Juventus ed Empoli.

A livello di puri risultati l’Inter se le è cavata anche abbastanza bene raccogliendo 2 vittorie contro i toscani in campionato e contro gli svizzeri in Champions e il pareggio per 4-4 contro la Juventus e senza il proprio metronomo di mediana. Oggettivo dire però che la manovra e la fluidità di gioco dei nerazzurri ne hanno pesantemente risentito, con Inzaghi che complice anche l’assenza di Asllani per infortunio ha dovuto mettere una pezza in quella zona di campo.

L’Inter non gira senza Calha. I nerazzurri non hanno una sua vera alternativa

Contro la Roma il suo posto è stato preso da Nicolò Barella, che ha arretrato il suo raggio d’azione da mezzala e mediano davanti alla difesa. Prestazione anche solida dell’italiano, ma che ovviamente per caratteristiche non ha garantito le geometrie e la pulizia di passaggio del collega turco. Difficoltà palesate anche nella partita di Champions con lo Young Boys, dove è stato confermato Barella come regista e dove l’Inter ha faticato non poco a produrre gioco e occasioni.

Nella folle sfida contro la Juventus di domenica scorsa è stato invece il turno di Piotr Zielinski nel ruolo di mediano, una posizione non consona e che ha svolto poche volte solo con la sua Nazionale. Nonostante la doppietta su rigore, anche contro i bianconeri è mancata precisione e qualità nel palleggio e si è notata anche la scarsa applicazione in fase di ripiego del polacco. Contro l’Empoli e ancora con Barella in mezzo l’Inter ha vinto in scioltezza, ma queste partite hanno confermato l’assoluta centralità di Calhanoglu nel gioco dell’Inter. E Chala potrebbe già tornare a calcare il campo domenica col Venezia magari a partita in corso, per poi farsi trovare al massimo per le impegnative sfide con Arsenal e Napoli che potrebbero decidere molto della stagione nerazzurra.