Inter-Venezia, le ultime di formazione: Inzaghi coi titolarissimi?

Stasera alle 20:45 l’Inter affronta il Venezia a San Siro nel match valido per l’undicesima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono dare seguito alla vittoria sull’Empoli nell’infrasettimanale e non perdere terreno rispetto al primo posto del Napoli, ad una settimana esatta dallo scontro diretto contro gli uomini di Conte.

La partita più morbida sulla carta e che dà il via ad un mini ciclo molto importante per l’Inter, che da stasera a domenica prossima si gioca una grossa fetta della sua stagione, che dopo i lagunari se la dovrà vedere mercoledì contro l’Arsenal in Champions League e poi domenica 10 novembre sarà il tempo del big match contro il Napoli.

Inter-Venezia, le ultimissime di formazione: Inzaghi cambia idea? Niente turnover, ci sino i titolari. Dentro Bastoni, Barella e Lautaro

Un passo alla volta e senza pensare oltre perché il Venezia non va sottovalutato per quanto i valori tecnici pendano nettamente a favore dei nerazzurri. Inter che spera di ricevere qualche regalo da Napoli-Atalanta (in campo nel lunch match domenicale) e poi fare il suo contro i lagunari questa sera.

Inzaghi deve gestire le forze in vista di questi impegni pesanti prima della sosta Nazionali, ma rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni il tecnico nerazzurro sembra voler rinunciare ad un turnover pesante e puntare ancora sui titolarissimi. Secondo quanto ripotato da Sky Sport, ci sarà l’Inter migliore possibile (al netto delle assenze di Acerbi e Calhanoglu, che hanno recuperato ma partiranno dalla panchina).

La probabile formazione

Previsti solo 3 cambi rispetto alla formazione vittoriosa con l’Empoli. 3-5-2 con Sommer in porta (e non il secondo Josesp Martinez), difesa con Pavard al posto di Bisseck e i confermati de Vrij e Bastoni. Sulle fasce Dumfries al posto di Darmian a destra e con Dimarco confermato a sinistra. In mediana fuori Frattesi, con Barella che torna nel suo ruolo di mezzala e con Zielinski davanti alla difesa assieme a Mkhitaryan. In attacco niente turnover e niente Taremi dall’inizio. Ci saranno ancor Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.