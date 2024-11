Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Venezia, match in programma alle 20:45 a San Siro e valido per l’undicesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori Simone Inzaghi e Eusebio Di Fransesco.

Una partita che alla luce del KO del Napoli contro l’Atalanta nel lunch match di questa giornata, può dare la possibilità all’Inter di portarsi a -1 dalla formazione di Antonio Conte a sette giorni dallo scontro diretto del 10 novembre. Ad opporsi ai nerazzurri un Venezia che naviga nelle zone basse della classifica, ma che viene dalla grande vittoria in rimonta contro l’Udinese da 0-2 a 3-2 nel turno infrasettimanale.

Inter-Venezia, le formazioni ufficiali del match: Inzaghi senza turnover e si affida ai titolarissimi. Ci sono Barella e Lautaro. Zielinski in regia. Veneti con gli ex Stankovic e Oristanio. Panchina per Busio

Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, Simone Inzaghi sceglie di non operare un forte turnover nonostante l’imminente sfida di Champions League contro l’Arsenal e in programma mercoledì sera. Solo tre cambi rispetto alla sfida di Empoli per i nerazzurri, che si schierano col solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard al posto di Bisseck e i confermati de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries al posto di Darmian, Barella, Zielinski che rileva Frattesi e si prende il posto in cabina di regia, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez e Thuram.

Venezia che risponde con il 3-5-2 con Filip Stankovic in porta, difesa con Idzes, Svoboda e Altare. Centrocampo con Zampano, Crnigoj, Nicolussi-Caviglia, Andersen e Haps. Oristanio in appoggio di Pohjanpalo. Sorpresa per l’iniziale panchina per Busio.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella. Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Idzes, Svoboda, Altare, Zampano, Crnigoj, Nicolussi.Caviglia, Andersen, Haps, Oristanio, Pohjanpalo.