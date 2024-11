Inter-Venezia 1-0, Lautaro stende i veneti. Nerazzurri a -1 dalla vetta

L’Inter vince 1-0 contro il Venezia nel match valido per l’undicesima giornata di campionato e si porta a -1 dalla vetta occupata dal Napoli ad una settimana dallo scontro diretto con i partenopei. Partita complicata per i nerazzurri, che sprecano tantissimo soprattutto nel primo tempo ma che riescono a sbloccarla a metà ripresa con Lautaro Martinez. Finale trhrilling con l’incredibile pareggio dei veneti con Sverko al 97′, annullato però dal VAR per fallo di mano. Inter seconda in classifica a quota 24 punti.

Inter che prende controllo subito il controllo delle operazioni con il Venezia che resra compatto e che prova a sfruttare gli errori in costruzione dell’Inter per ripartire. Minuto 6 e prima occasione per l’Inter con Lautaro Martinez, che prova un mancino al volo che esce di pochissimo su servizio di testa di Dumfries.

Ritmi molto bassi a San Siro con l’Inter che gestisce il pallone ma trova pochi spazi a causa di un Venezia molto ben organizzato e compatto in fase di non possesso. Minuto 14 e nuova occasione Inter ancora con Lautaro Maritnez che da corner spizza di testa sul primo palo e palla che esce di poco dall’altro lato. Metà prima frazione in controllo per l’Inter, ma che fatica a girare col palleggio. La squadra di Inzaghi viaggia a basso ritmo, con non molte idee e con meccanismi di gioco piuttosto farraginosi impattando su un Venezia che regge bene.

Nerazzurri che faticano soprattutto a centrocampo e con l’azione che deve partire prevalentemente dai difensori con Bastoni che risulta spesso il primo regista della squadra, ma che trova poco supporto e movimento dai compagni. Alla mezzora l’inter si divora il vantaggio. Palla recuperata da Dimarco a centrocampo e che lancia il contropiede quattro contro due dei nerazzurri: ma prima con Barella e poi con Thuram non riescono a punire i veneti. Altra chance per l’Inter al 32′ con Thuram che scappa via in profondità su servizio di Pavard, il francese sfonda in area e vccne il duello fisico col suo marcatore ma da distanza ravvicinata grazia Stankovic col destro.

Al 35′ occasionissima per i nerazzurri. Lautaro lancia in profondità Dumfries: cross basso immediato dell’olandese per Mkhitaryan che batte a botta sicura ma trova il miracolo di Stankovic che mura il tiro dell’armeno. Al 41′ rischio totale per i nerazzurri e autentico miracolo di Sommer che nega il gol ad Orsitanio, che tutto solo in area su assist di Pohjanpalo batte in area piccola ma trova l”opposizione straordinaria del portiere dell’Inter. Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Cambia qualcosa il Venezia all’intervallo che toglie Altare e Crnigoj per Sverko e Busio. Veneti che partoni molto più aggressivi nel secondo tempo e creano nei primi minuti potenziali occasioni in ripartenza per far male all’Inter. Nerazzurri però che passano avanti al 50′. Combinazione sulla sinistra con Bastoni che premia la sovvrapposizone di Dimarco, servizio a centro area per Mkhitaryan che con un destro di prima fulmina Stankovic per l’1-0 dell’Inter.

Gol però annullato per fuorigioco iniziale di Dimarco. Venezia pericoloso in ripartenza con Busio che strappa a centrocampo, palla che arriva a Pohjanpalo che tutto solo in area sbatte su Sommer. Partita non facile per l’Inter, ma al 64′ i nerazzurri la sbloccano. Cross fantastico dalla sinistra di Dimarco, taglio a centro area di Lautaro Martinez che da pochi passi di testa batte a rete e firma l’1-0. Al 68′ Thuram si divora il raddoppio. Contropiede Inter con Dimarco che serve in area il francese che da pochi passi col destro si fa murare da Stankovic.

Al 70′ triplo cambio per l’Inter. Fuori Bastoni, Lautaro Martinez e Barella dentro Bisseck, Taremi e Calhanoglu. Minuto 75 cambia anche il Venezia. Dentro Duncan ed Ellertson fuori Zampano ed Andersen. Per l’Inter dentro anche Darmian per Dimarco. Minuto 80 Nuova azione di contropiede per l’Inter, con Thuram che sbaglia ancora con un colpo di testa ravvicinato, con un’altra super parata di Stankovic. Azione però irregolare per fuorigioco millimetrico del francese e che annulla poi il tocco di mano di Sverko, che sarebbe valso il rigore per l’Inter su tiro di Taremi. Cambio offensivo per il Venezia nei minuti finali con l’ingresso dell’attaccante Yeboah al posto di Nicolussi Caviglia. Minuto 83 spazio anche per Frattesi al posto di Zielinski.

L’Inter prova a chiuderla all’88’ con un destro controbalzo da fuori area e parato ancora da un super Stankovic. Sembra finita ma al 97′ il Venezia all’ultimo pallone giocabile trova il clamoroso 1-1 con Sverko che di testa da pochi passi anticipa Bisseck e batte Sommer. Dopo un controllo VAR però il gol è tolto per un fallo di mano del difensore del Venezia che mantiene l’1-0 dell’Inter.