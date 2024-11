Inter, Inzaghi: “Dovevamo essere più cinici. Troppi gol sbagliati”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria dei nerazzurri per 1-0 contro il Venezia nel match valido per l’undicesima giornata di campionato.

Una partita sofferta e che rischiava di diventare anche un rimpianto per le tantissime occasioni buttate via. L’Inter passa di misura 1-0 contro il Venezia e si porta a -1 dal primo posto del Napoli ad una settimana esatta dallo scontro diretto contro i campani. Decisivo Lautaro Martinez, che torna al gol a San Siro dopo otto mesi dall’ultima volta e che manda i nerazzurri a quota 25 in classifica e al secondo posto.

Inter, le parole di Inzaghi dopo la vittoria col Venezia: “Abbiamo sbagliato troppi gol. Dobbiamo essere più cinici. Giusto annullare il gol al Venezia. Col Napoli importante ma non decisiva”

“Chiaramente dovevamo essere più cinici. Però alla squadra ho fatto i complimenti perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo sbagliato troppi gol. E se li avessimo fatti avremmo messi la partita in discesa. Poi all’inizio del secondo tempo abbiamo un po’ sofferto, poi dopo essere passati in vantaggio c’è il grande rammarico di non aver chiuso la partita. Poi è sempre un rischio tenere la partita in bilico, ma il loro pari è stato giusto annullarlo perché c’è la spinta di Bissek oltre al fallo di mano. Ma dovevamo essere più cinici e non possiamo arrivare nel recupero solo sull’1-0“.

“Assolutamente la concorrenza è aumentata e dove molte squadre hanno investito molto e si sono rinforzate. Anche noi ci siamo rinforzati con giocatori che ci aiuteranno. Ma sarà un campionato molto equlibrato, siamo tutte lì quelle davanti e sarà un campionato aperto e anche queste partite possono fare la differenza. Conta arrivarci bene e arrivarci con le forze fresche. Siamo alla quinta parita in due settimane e ci mancano ancora quelle importanti con Arsenal e Napoli. Oggi abbiamo recuperato Calhanoglu e per mercoledì rientrerà anche Acerbi e avremo fuori il solo Carlos Augusto“.

“Domenica prossima con il Napoli non sarà una svolta. Sarà sicuramente una partita importante, ma noi tra due giorni e mezzo affronteremo una delle squadre migliori d’Europa e in questo momento il mio pensiero è solo all’Arsenal e su come fare una partita di grande livello“.