Inter, Calhanoglu salta la Champions: le sue condizioni

Brutte notizie per l’Inter nel Day After della vittoria per 0-1 contro la Roma. Con i nerazzurri che hanno dovuto fare fronte agli infortuni nel primo tempo di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Esami per il centrocampista turco, che non sarà a disposizione per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys di mercoledì sera.

Un lunedì agrodolce in casa Inter. I nerazzurri festeggiano la pesante e importante vittoria in casa della Roma e che ha restituito il secondo posto solitario alla squadra di Inzaghi, ma con la preoccupazione per gli infortuni occorsi a Calhanoglu e Acerbi, entrambi usciti prima del previsto a causa di fastidi muscolari nel match dell’Olimpico.

Inter, Calhanoglu KO in Champions. Elongiazione agli adduttori della coscia per il turco. Niente Young Boys e Juventus a rischio

Il centrocampista classe 1994 era partito titolare nella sfida contro la Roma nonostante una condizione non perfetta fin dal pre partita (come confermato poi successivamente da Inzaghi nel post match). Purtroppo per i nerazzurri la partita di Calhanoglu dura poco più di dieci minuti quando un problema all’adduttore della coscia sinistra costringe il mediano al cambi forzato.

In data odierna il giocatore ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato il problema, con Calhanoglu che ha rimediato un’elongiazione agli adduttori della coscia sinistra. Un KO che lascerà certamente fuori dai giochi Calhanoglu per la partita di mercoledì contro lo Young Boys in Champions League, e che lo pone soprattutto in serio dubbio per la partita di domenica sera contro la Juventus. La speranza del club nerazzurro è quella di provare a recuperare il proprio regista titolare in vista del Derby d’Italia.