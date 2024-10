Infortuni Inter, Acerbi e Calhanoglu in dubbio per la Champions

Dopo l’importantissimo successo per 0-1 contro la Roma nel posticipo di ieri sera all’Olimpico, i nerazzurri si preparano alla trasferta di mercoledì sera in Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys. In casa Inter c’è preoccupazione per gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu, usciti anzitempo nella sfida contro i giallorossi.

Una vittoria pesante e meritata dell’Inter, che si prende l’Olimpico e resta vicina al Napoli capolista nella classifica di Serie A. Un successo ottenuto più con il carattere e il sacrificio di squadra che non attraverso il gioco, con la squadra di Inzaghi che ha punito gli uomini di Juric con il colpo di Lautaro Martinez al 60′ del secondo tempo. La gara dell’Olimpico però non ha lasciato solo i 3 punti per l’Inter, ma anche gli infortuni occorsi a Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.

Infortuni Inter, ansia per Acerbi e Calhanoglu. Difficile il recupero per mercoledì con lo Young Boys. E domenica c’è la Juve…

Il centrocampista turco e il difensore italiano erano partiti regolarmente titolari nel big match contro i giallorossi, ma la loro partita è durata meno del previsto. Calhanoglu ha dovuto abbandonare il campo attorno al 10′ del primo tempo a causa di fastidio muscolare all’adduttore della coscia sinistra, mentre al minuto 27 è stato il turno di Acerbi che ha subito una contrattura ai flessori della coscia sinistra.

L’Inter è riuscita comunque a compattarsi e a portare via il risultato anche grazie alle prove solide dei due subentrati Davide Frattesi (decisivo nel recupero palla che porta poi alla rete di Lautaro) e Stefan de Vrij, attento in difesa. Ora però c’è ansia per le condizioni dei due giocatori infortunati, che in giornata odierna svolgeranno gli esami strumentali per delineare meglio le loro condizioni come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Emergenza in mediana verso lo Young Boys. Tornano Asllani e Zielinski?

Allo stato attuale delle cose è molto difficile che Acerbi e Calhanoglu possano tornare a disposizione già per mercoledì e già per l’impegno di Champions contro lo Young Boys. Contro la formazione svizzera Inzaghi deve fare la conta ad un centrocampo diventato corto visto gli ultimi forfait, anche se il tecnico nerazzurro punta al probabile recupero di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, emtrambi out nella trasferta di Roma.

L’obiettivo dell’Inter è cercare di recuperare i due giocatori soprattutto per il big match di domenica sera alle 18:00 contro la Juventus. In questo senso filtra ottimismo per Calhanoglu, che dovrebbe saltare lo Young Boys ma tornare contro i bianconeri. Più complicato un recupero lampo di Acerbi, anche se c’è da attendere gli esami previsti per la giornata di oggi.