Roma-Inter: serata sfortunata per Inzaghi, infortunio anche per Acerbi (LaPresse) - interdipendenza.net

La trasferta all’Olimpico rischia di trasformarsi in una serata da incubo per l’Inter sul fronte infortuni, soprattutto dopo il primo tempo. Dopo appena 12 minuti di gioco, Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, dovuto, dalle prime news, per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Un colpo duro per Simone Inzaghi, che ha subito dovuto ridisegnare il centrocampo inserendo Davide Frattesi.

Infortuni Inter, prima Calhanoglu e poi Acerbi

I problemi per l’Inter non sono però finiti qui. Prima della mezz’ora, anche Francesco Acerbi è stato costretto al cambio. Il difensore ex Lazio ha accusato un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra, ed è stato sostituito da Stefan de Vrij. Le prime indicazioni dall’Olimpico parlano di una contrattura, ma sono necessari, chiaramente, ulteriori aggiornamenti per valutare l’entità dell’infortunio.

La serata di Roma-Inter diventa quindi un test non solo sul piano del risultato, ma anche per la tenuta fisica in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se Inzaghi potrà contare su Calhanoglu e Acerbi per la sfida di mercoledì contro lo Young Boys e, soprattutto, per il big match di domenica contro la Juventus.