Brutte notizie per Inzaghi: infortunio per Calhanoglu durante Roma-Inter (LaPresse) - interdipendenza.net

Infortunio Calhanoglu – Problemi per Simone Inzaghi durante il primo tempo di Roma-Inter. Nei primi minuti di gioco, Hakan Calhanoglu ha accusato un problema muscolare alla coscia, costringendo il tecnico nerazzurro a sostituirlo con Davide Frattesi. Le condizioni del centrocampista turco saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico dell’Inter.

L’infortunio di Calhanoglu desta sicuramente preoccupazione in vista dei prossimi impegni, in particolare la partita di mercoledì contro lo Young Boys in Champions League e soprattutto il big match di domenica prossima contro la Juventus.

Secondo le prime indicazioni fornite dallo staff medico nerazzurro, si tratterebbe di una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Ma le condizioni dovranno essere valutate attentamente nelle prossime ore per fornire un quadro preciso dell’entità del problema fisico.