News Inter: Roma-Inter, Asllani in dubbio per la sfida dell'Olimpico (LaPresse) - interdipendenza.net

Mancano poco più di ventiquattro ore a Roma-Inter e arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Kristjan Asllani, che potrebbe saltare la partita di domani sera alle 20:45 all’Olimpico. Le News Inter segnalano che il giovane centrocampista albanese ha riportato un infortunio nell’allenamento di ieri, mettendo in dubbio la sua convocazione per la gara contro la Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A.

News Inter, l’importanza di Roma-Inter per l’Inter di Inzaghi

La sfida Roma-Inter sarà fondamentale per i nerazzurri (con un Lautaro Martinez in più), che arrivano a questo appuntamento dopo tre vittorie consecutive in campionato. Vincere all’Olimpico significherebbe non solo tenere il passo del Napoli di Antonio Conte (attualmente primo in classifica), ma anche affrontare con più fiducia le successive sfide ravvicinate. L’Inter sarà infatti impegnata in sette partite nei prossimi 21 giorni, con big match come quelli contro Juventus e Napoli in Serie A e le sfide di Champions League contro Young Boys e Arsenal.

Asllani in dubbio: giornata decisiva per la convocazione

Secondo le ultime News Inter, oggi sarà una giornata decisiva per valutare le condizioni di Asllani. Il giocatore ha subito una botta durante l’allenamento, e l’allenamento odierno ad Appiano Gentile sarà importante per capire se potrà essere convocato per Roma-Inter. La sua presenza è importante per permettere a Inzaghi di ruotare i giocatori in vista dei tanti impegni futuri, compresa la Champions League.

Possibile turnover in vista della Champions League

Inzaghi potrebbe pensare di schierare Asllani come titolare nella partita di Champions League contro lo Young Boys, permettendo così a Hakan Calhanoglu di rifiatare in vista del big match contro la Juventus. Se le condizioni di Asllani lo permetteranno, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle rotazioni della squadra durante questo periodo intenso.

Viaggio verso Roma e gestione degli infortuni

L’Inter partirà per Roma con un volo previsto da Malpensa nel pomeriggio. Nelle prossime ore si saprà se Asllani farà parte della spedizione o se resterà ad Appiano per continuare il recupero. In ogni caso, lo staff medico nerazzurro non ha intenzione di forzare i tempi di recupero del giovane centrocampista, vista l’importanza di gestire al meglio le energie della rosa per i prossimi impegni, sia in campionato che in Champions League.