Lautaro Martinez pronto per Roma-Inter: nessun riposo per il capitano dell'Inter (LaPresse)

Nonostante il poco riposo dopo gli impegni con la nazionale argentina, Lautaro Martinez sarà regolarmente schierato al centro dell’attacco dell’Inter nella sfida contro la Roma domani sera. Il Toro, come riportato da diverse Inter news, è rientrato giovedì dagli impegni con l’Argentina, dove ha raccolto globalmente 78 minuti in due partite (una manciata nella prima e 73 minuti nella seconda) con un gol e un assist contro la Bolivia.

Le condizioni di Lautaro Martinez

Nonostante le brevi vacanze dovute alla Coppa America e qualche problema fisico, il capitano nerazzurro si è subito messo a disposizione di Simone Inzaghi, pronto a partire titolare nel big match contro la Roma. Questi continui spostamenti e il poco riposo non stanno sicuramente aiutando Lautaro a ritrovare la migliore condizione, ma il tecnico difficilmente rinuncerà al suo numero 10 per una partita così importante.

I numeri di Lautaro tra Serie A e Champions League

Finora, Lautaro Martinez ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 8 partite complessive tra Serie A e Champions League. In campionato, l’argentino ha segnato due reti, entrambe realizzate contro l’Udinese lo scorso 28 settembre. Le sue prestazioni, nonostante le difficoltà logistiche e fisiche, rimangono decisive per l’Inter.

La sfida Roma-Inter e l’importanza di Bisseck

La partita Roma-Inter rappresenta un momento importante per i nerazzurri, che puntano a restare agganciati alle posizioni di vertice (ora in testa alla classifica c’è il Napoli dell’ex Antonio Conte). Oltre a Lautaro, anche Bisseck potrebbe essere una delle sorprese tattiche di Simone Inzaghi, chiamato a gestire al meglio la fase difensiva contro un avversario pericoloso come la Roma.

La sfida tra Roma e Inter di domani sera vedrà Lautaro Martinez ancora una volta protagonista, nonostante il poco riposo. Le Inter news confermano la presenza del capitano argentino dal primo minuto, a conferma del suo ruolo centrale nel progetto di Simone Inzaghi, che punta a ottenere una vittoria importante per il prosieguo della stagione.