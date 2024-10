Roma-Inter, le probabili formazioni: Bisseck o Pavard?

Domenica 20 ottobre alle 20:45, andrà in scena Roma-Inter, un big match per valutare i progressi in fase difensiva e l’approccio generale dei nerazzurri, sempre più determinati in questo avvio di stagione. Con 16 punti in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi insegue il Napoli capolista, a sole 2 lunghezze di distanza. La partita contro la Roma sarà il primo ostacolo di una settimana decisiva, con l’impegno di Champions League contro lo Young Boys e la sfida alla Juventus nel prossimo weekend. Insomma, un ciclo di partite da horror.

Formazione Inter (3-5-2)

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Le scelte di formazione per Roma-Inter

Per la sfida Roma-Inter, Simone Inzaghi può sorridere: Nicolò Barella è nuovamente disponibile dopo l’infortunio al retto femorale della coscia destra. Il centrocampista sardo è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo, affiancato dai confermati Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan.

Davide Frattesi, che ha impressionato durante l’assenza di Barella, potrebbe tornare utile come alternativa di lusso. Novità in difesa, dove Benjamin Pavard dovrebbe partire titolare accanto ad Acerbi e Bastoni, mentre Darmian sembra favorito su Denzel Dumfries per un posto da titolare sulla destra. Occhio anche a Yann Bisseck, giovane difensore dell’Inter, che potrebbe trovare spazio durante la lunga settimana di impegni.