Infortuni Inter, si ferma Asllani: in dubbio per la Roma

Antivigilia per i nerazzurri verso la partita in programma domenica contro la Roma e valevole per l’ottava giornata di campionato. Oggi la squadra di Inzaghi ha svolto sessione mattutina al Centro Sportivo di Appiano Gentile, con il Mister nerazzurro che rischia di perdere un elemento in mezzo al campo.

Inter al lavoro con il focus puntato sul big match dell’Olimpico contro la Roma di Juric, nel posticipo domenicale del campionato. I nerazzurri vengono da due vittorie consecutive in campionato contro Udinese e Torino, e contro i capitolini vogliono centrare la terza di fila per tenere il ritmo del Napoli da solo in vetta alla classifica.

Inter, emergenza a centrocampo: problema per Asllani. L’albnese può saltare la Roma

Nella Sosta Nazionali molti giocatori dell’Inter sono stati protagonisti tra gol e assist, con il club nerazzurro che durante questi giorni di pausa ha perso per infortunio solamente Piotr Zielinski, con il centrocampista polacco che ha subito un’elongiazione ai flessori della coscia destra. La mezzala ex Napoli è l‘unico indisponibile per la gara contro la Roma assieme a Tajon Buchanan, che deve ancora recuperare totalmente dalla frattura alla tibia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però le assenze a centrocampo si allungano, con l’Inter che rischia di fare a meno anche di Kristjan Asllani contro la Roma. Il centrocampista albabese classe 2002 ha infatti rimediato una botta al termine dell’allenamento di stamattina e la sua presenza all’Olimpico è ora in dubbio. Le condizioni dell’ex Empoli verranno valutate nelle rifinitura di domani per capire se il giocatore potrà almeno farcela per la panchina. Un problema non da poco per Inzaghi, che con il già certo forfait di Zielinski in mediana rischia di avere il solo Davide Frattesi come unico cambio nel reparto.