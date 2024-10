Inter, le ultime verso la Roma: solo due assenze per Inzaghi

Inter al lavoro in vista della partita di campionato contro la Roma di domenica sera all’Olimpico e valida per l’ottava giornata di Serie A. Mister Inzaghi ha riaccolto tutti i rientranti dalle Nazionali e contro i giallorossi potrà contare sulla rosa quasi al completo.

Proseguire nella strada tracciata dopo la caduta nel Derby e non commettere più passi falsi. Questo l’obiettivo dell’Inter verso il big match contro la Roma, con i nerazzurri che vogliono continuare a tenere pressione sul Napoli capolista e non perdere ulteriore terreno.

Inter, le ultimissime verso la sfida alla Roma: Lautaro e Taremi ok. Due ancora out per i nerazzurri

Le vittorie contro Udinese e Torino hanno restituito fiducia e certezze in casa Inter, con i Campioni d’Italia attualmente secondi in classifica a 14 punti dopo sette giornate a -2 dal Napoli primo. Non una sfida facile per i nerazzurri, che scenderanno in campo contro la formazione di Juric già consapevoli del risultato della squadra di Conte (impegnata domenica nel lunch match contro l’Empoli). Un potenziale -5 che l’Inter spera di ridurre immediatamente contro una squadra difficile e che ha bisogno di risalire la classifica.

Buone notizie per Simone Inzaghi che per la trasferta nella Capitale potrà contare su quasi tutto l’organico a sua disposizione. Recuperato totalmente Barella che tornerà titolare dopo esattamente un mese e nessun problema per Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che ieri hanno svolto lavoro a parte rispetto ai compagni a causa del loro rientro tardivo dai rispettivi impegni con le proprie Nazionali. L’attaccante argentino sarà titolare a fianco di Thuram, mentre l’iraniano partirà dalla panchina.

Restano ai box solo Buchanan e Zielinski

Le uniche defezioni per l’Inter saranno quelle di Tajon Buchanan e Piotr Zielinski. L’esterno canadese è quasi recuperato del tutto dopo il brutto stop estivo dovuto alla frattura della tibia in Copa America e nella prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo.

Poca apprensione ma cautela per il centrocampista polacco, infortunatosi in Nazionale accusando un’elongiazione ai flessori della coscia destra. Non ci sarà contro la Roma, ma l’Inter conta di recuperarlo in fretta e già per la partita di mercoledì in Champions League contro lo Young Boys.