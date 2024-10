Inter, verso la Roma: la probabile formazione nerazzurra

I nerazzurri si preparano al big match in programma domenica sera contro la Roma e valevole per l’ottava giornata di campionato. Rosa quasi al completo per Mister Inzaghi, che contro la Roma va verso la scelta dell’Inter migliore possibile.

Dopo quasi due settimane di Sosta per le Nazionali, finalmente si torna in campo e per l’Inter la ripresa del campionato non è banale. Con i Campioni d’Italia attesi dall’ostica trasferta dell’Olimpico contro la Roma di Ivan Juric, una squadra che sta vivendo un inizio stagione altalenante nei risultati ma che resta di grande valore e molto temibile.

Inter, focus sulla Roma: Inzaghi ritrova i titolarissimi. Soliti ballottaggi, ma si va verso la formazione tipo

Dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan di quasi un mese fa, l’Inter si è saputa rialzare infilando una serie positiva di 3 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Ora i nerazzurri non vogliono fermarsi e l’obiettivo è tenere il passo del Napoli capolista, attualmente avanti di due lunghezze sulla squadra di Inzaghi. Con la Roma serve vincere per non vedere scappare via la formazione di Conte e non incappare in quello che sarebbe già il quarto passo falso del campionato dopo il già citato KO nel Derby e i due pareggi con Genoa e Monza.

La pausa Nazionali è stata “benevola” con l’Inter, che durante la Sosta non ha rimediato infortuni per i suoi calciatori a parte il leggero guaio fisico occorso a Piotr Zielinski, con il centrocampista infortunatosi con la Polonia in Nations League e che ha rimediato un’elongiazione ai flessori della coscia destra. Uno stop non serio ma che terrà fuori l’ex Napoli dalla sfida contro i giallorossi.

La probabile formazione

L’altro unico indisponibile in casa Inter assieme a Zielinski sarà Tajon Buchanan. L’esterno destro canadese sta recuperando bene dal grave infortunio alla tibia dello scorso giugno, ma serve ancora qualche settimana per rivederlo tra i convocati di Inzaghi. Torna invece a pieno regime Nicolò Barella. Il centrocampista italiano ha superato la distrazione muscolare alla coscia destra post Derby e dopo alcuni giorni di lavoro col gruppo squadra (ed essere rimasto ad Appiano Gentile alla Sosta) è pronto a tornare tra i titolari.

Salvo clamorose sorprese tra oggi e domani, Simone Inzaghi pare avere le idee abbastanza chiare sull’11 anti Roma. Sarà formazione tipo con il 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Darmian, sempre in ballottaggio per lo slot a destra con Dumfries ma in vantaggio rispetto all’olandese. In attacco inamovibili Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.