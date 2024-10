Infortunio Zielinski, l’esito degli esami: ecco quando rientra

Come previsto, Piotr Zielinski è stato sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per valutare l’entità dell’infortunio riportato durante la gara di Nations League tra Polonia e Croazia, disputata lo scorso martedì. L’Inter ha comunicato l’esito degli accertamenti: si tratta di un’elongazione ai flessori della coscia destra.

L’infortunio del centrocampista polacco rappresenta un’ulteriore tegola per la squadra di Simone Inzaghi, già alle prese con diversi problemi fisici in questo inizio di stagione. Secondo le ultime Inter news, Zielinski sarà monitorato giorno dopo giorno per valutare i tempi di recupero, senza però fornire una tempistica precisa sul suo ritorno in campo.

Elongazione ai flessori per Zielinski: situazione da valutare

La Polonia ha dovuto rinunciare a Zielinski durante la sfida contro la Croazia, dopo che il giocatore ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra. Gli esami svolti a Rozzano hanno confermato l’elongazione ai flessori, una diagnosi che richiede prudenza e monitoraggio continuo per evitare ulteriori complicazioni.

Nonostante l’assenza di una prognosi precisa, lo staff medico dell’Inter seguirà da vicino le condizioni del giocatore, valutando la possibilità di un rientro graduale. La sua presenza nelle prossime partite, tra campionato e Champions League, resta in dubbio.

Inter in emergenza: si aggiunge anche l’infortunio di Zielinski

Con l’infortunio di Zielinski, l’Inter si trova a dover affrontare una situazione d’emergenza in vista dei prossimi impegni, soprattutto considerando i tanti infortuni che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. Il centrocampista polacco sarà valutato giorno per giorno, e solo nelle prossime settimane si capirà se potrà essere disponibile per le sfide decisive che attendono i nerazzurri.