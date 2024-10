Dumfries, fiducia in crescita: possibile titolare in Roma-Inter (LaPresse) - interdipendenza.net

La sosta per le nazionali è stata particolarmente positiva per molti giocatori dell’Inter, in particolare per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, capitano nella partita tra Olanda e Ungheria terminata 1-1, ha ritrovato il gol ma soprattutto una buona dose di fiducia. Una rete che potrebbe essere fondamentale per rilanciarlo anche in nerazzurro, in vista del prossimo big match di Roma-Inter, in programma domenica sera all’Olimpico di Roma.

Nonostante l’ottima prestazione con la nazionale olandese, la stagione di Dumfries con l’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. In Serie A e in Champions League, l’esterno destro è stato schierato titolare solamente in due occasioni, segnando però un gol importante nella trasferta contro il Monza, decisivo per evitare la sconfitta. Invece, Matteo Darmian ha spesso avuto la meglio nelle scelte di Simone Inzaghi, guadagnandosi la fiducia del tecnico.

Rinnovo vicino per Dumfries: segnale positivo dall’Inter

Nonostante il ballottaggio continuo con Darmian (partito dietro rispetto nei mesi passati), la fiducia dell’Inter verso Dumfries è totale. Secondo le ultime ultime news, il rinnovo del contratto dell’esterno olandese, in scadenza a giugno, è ormai a due passi dalla chiusura. Anche gli ultimi dettagli sono stati limati e la firma dovrebbe arrivare a breve, con Dumfries e l’Inter che proseguirebbero l’esperienza anche nei prossimi anni. Questo potrebbe essere un segnale importante, anche in vista della delicata sfida contro la Roma.

Roma-Inter: Dumfries pronto a partire titolare?

In vista del match Roma-Inter, Simone Inzaghi sta considerando una mossa a sorpresa: schierare Dumfries dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Inter News, l’olandese sta vivendo un momento di forma fisica e mentale superiore rispetto a Darmian, grazie anche alla fiducia guadagnata in nazionale e all’imminente rinnovo contrattuale. Questo potrebbe spingere il tecnico nerazzurro a puntare su di lui per la sfida cruciale contro i giallorossi, lasciando Darmian inizialmente in panchina.

Con la fiducia ritrovata e il sostegno del club, Dumfries potrebbe essere l’arma in più per l’Inter nella trasferta contro la Roma, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni nerazzurre in campionato.