Roma-Inter, probabili formazioni e dove vederla | 8ª giornata Serie A

Nell’8ª giornata di Serie A, si preannuncia una grande sfida allo Stadio Olimpico dove la Roma di Ivan Juric ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi. Il match è in programma per domenica 20 ottobre alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Roma-Inter

Le scelte di Juric e Inzaghi sono quasi definite. Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter:

Le scelte di Juric

Ivan Juric dovrebbe schierare la Roma con il suo classico 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Svilar, con una difesa a tre formata da Mancini, Ndicka e Hermoso. In mediana, Celik e Angelino dovrebbero agire sulle fasce, mentre al centro spazio a Cristante e Koné. In attacco, incognita Dybala: se non recupera, Baldanzi e Soulé si contenderanno un posto accanto a Pellegrini sulla trequarti, dietro la punta Dovbyk.

Le Scelte di Inzaghi

Per l’Inter, Simone Inzaghi si affida al suo collaudato 3-5-2. In porta Sommer, con un terzetto difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Davanti, confermata la coppia Thuram e Lautaro.

Dove vedere Roma-Inter in Diretta TV e Streaming

Il match tra Roma e Inter, valido per l’8ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la partita in TV tramite l’app di DAZN su smart TV o dispositivi come PC, smartphone e tablet. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45 di domenica 20 ottobre.

Le Probabili Formazioni di Roma-Inter

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Zalewski, Le Fée, Paredes, Pisilli, Soulé, Dybala, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers (frattura composta del malleolo mediale), El Shaarawy (problema muscolare).

Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Zielinski, Barella, Asllani, Taremi, Arnautovic, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Buchanan.