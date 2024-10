News Inter, infortunio per Zielinski durante Polonia-Croazia

Brutte notizie per l’Inter e per i suoi tifosi: Piotr Zielinski ha dovuto abbandonare il campo prima del previsto durante la sfida tra Polonia e Croazia. Il centrocampista nerazzurro, che aveva tra l’altro siglato il gol del momentaneo 1-0 per i polacchi, è stato sostituito al 74′ per un sospetto problema muscolare. Zielinski si è toccato la coscia al momento della sostituzione, facendo scattare subuito l’allarme in casa Inter.

Infortunio Zielinski, le news preoccupano l’Inter

Il giocatore polacco è uno dei giocatori più importanti del centrocampo di Simone Inzaghi e la sua presenza nelle prossime settimane sarà fondamentale per i nerazzurri. Anche perché l’Inter dovrà affrontare un calendario intasatissimo di impegni, tra campionato e Champions League, e perdere Zielinski per un periodo prolungato rappresenterebbe un problema piuttosto serio per Simone Inzaghi.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali dall’Inter riguardo all’entità dell’infortunio, ma nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a esami approfonditi per valutare la gravità del problema muscolare. La speranza è che si tratti di un affaticamento e che Zielinski possa tornare presto a disposizione.

Infortuni Inter: situazione da monitorare

Con questo nuovo infortunio, la lista degli infortuni Inter potrebbe allungarsi ulteriormente. Già diversi giocatori nerazzurri sono stati costretti a fermarsi per problemi fisici in questa prima parte di stagione. Resta da capire se Zielinski sarà disponibile per le prossime sfide di Serie A e Champions League, due competizioni in cui la squadra di Inzaghi non può permettersi di perdere pezzi.