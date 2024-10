Mercato Inter, nel mirino un giovane dello Spezia

I nerazzurri si preparano al ritorno in campo per la sfida di domenica contro la Roma in campionato, ma intanto l’Inter si muove sul mercato in vista delle mosse future. Focus del club concentrato soprattutto sul dare nuova linfa alla difesa.

Tra pochissimi giorni si tornerà a parlare di calcio giocato con la ripresa della Serie A e un periodo piuttosto intenso in casa Inter, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che domenica affronteranno la Roma in una settimana che li vedrà impegnati mercoledì in Champions League contro lo Young Boys e poi domenica prossima nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Mercato Inter, riflettori puntati su Bertola. Classe 2003 dello Spezia e dell’Under 21

Campo a parte, l’Inter guarda già alla programmazione del mercato 2025 con una particolare attenzione verso la difesa. Al termine di questa stagione infatti i nerazzurri diranno presumibilmente addio ad alcuni giocatori in scadenza e che si sono rivelati fondamentali nel passato recente come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian.

Salvo nuove decisioni della società, nella prossima estate ci sarà un progetto di rinnovamento e di ringiovanimento del reparto arretrato spinto sia dalla dirigenza che dalla proprietà Oaktree. I nomi sul tavolo sono già molti e stuzzicanti, con nelle ultime ore i profili di Bijol e del parametro zero Tah ad accendere le voci ma non solo.

Nerrazzurri su Bertola. Costi e concorrenza per il giovane difensore

Oltre però a quello che dovrà essere il nuovo titolare della difesa, l’Inter cerca profili futuribili e in linea con le nuove direttive di mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter avrebbe acceso i riflettori su Nicolò Bertola, difensore classe 2003 in forza allo Spezia. Il giovane centrale si sta imponendo in Serie B con la formazione ligure, dove ha finora disputato da titolare (e per tutti i 90 minuti) le 8 partite del campionato cadetto e realizzando anche due gol. Forza fisica e senso della posizione come caratteristiche e un potenziale che ha attirato l’Inter e non solo, con anche il Milan che si è mosso sul ragazzo. Che è in scadenza con lo Spezia al termine della stagione e che potrebbe scatenare un’asta estiva per il suo ingaggio.