Mercato Inter, è Jonathan Tah il sogno per la difesa

I nerazzurri si preparano a rientrare in campo nella ripresa del campionato in programma domenica sera contro la Roma. Intanto sul mercato l’Inter inizia a studiare e pianificare il futuro, dove soprattutto nel reparto difensivo ci sarà bisogno di forti cambiamenti.

La Sosta Nazionali sta per concludersi e la ripresa della Serie A in casa Inter non sarà affatto banale, con i nerazzurri attesi alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma nel big match della domenica dell’ottava giornata di campionato. Dopo la ripresa dalla crisi post Derby con i due successi di fila contro Udinese e Torino, la squadra di Inzaghi non vuole perdere il ritmo e approcciare al meglio un tour de force pieno di partite importanti e decisive.

Mercato Inter, cresce l’idea Tah per la difesa. Il colosso del Bayer può essere il super colpo a zero

Campo a parte, la dirigenza nerazzurra è già all’opera per mettere le basi su quello che potrà essere il mercato estivo 2025. Non una sessione di poco conto per l’Inter, che nella prossima estate dirà addio a molti elementi della rosa attualmente in scadenza di contratto e che obbligheranno il club nerazzurro a rinnovare in maniera consistente la rosa.

Il reparto che andrà ritoccato in maniera netta e decisiva è sicuramente la difesa, che vedrà l’addio di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Nulla è ancora deciso o ufficiale, ma la direzione sembra essere quella di non rinnovare per altre stagioni i due difensori e provare a ringiovanire il pacchetto arretrato con un nuvo titolarissimo che possa prendere le redini della difesa nerazzurra.

Ausilio e Marotta al lavoro, ma la concorrenza delle big europee è alta

In casa Inter piace parecchio un profilo come Jaka Bijol, con il centrale dell’Udinese che sarebbe il colpo sicuro dalla Serie A e fattibile a livello economico. Come riportato da Sportmediaset, il sogno dell’Inter sarebbe Jonathan Tah, difensore tedesco classe 1996 ed attuale Capitano del Bayer Leverkusen, con cui nella scorsa stagione ha alzato il cielo una storica Bundesliga.

Tah è un giocatore di livello assoluto e sarebbe un colpo ideale per il dopo Acerbi/de Vrij, con Inzaghi che si ritrovrebbe come nuovo leader della difesa un calciatore fisicamente possente e abile in marcatura come libero della linea a 3. L’Inter si è mossa, ma l’operazione non si preannuncia facile. Su Tah c’è anche il forte pressing di squadre come il Bayern Monaco (che già lo voleva questa estate) e del Liverpool, con i Reds che stanno pensando a lui per il post Van Dijk.