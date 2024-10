Mercato Inter, si spinge per il colpo in difesa

Photo by Andrea Bressanutti, LaPresse - Interdipendenza.net

I nerazzurri torneranno in campo tra una settimana nel big match contro la Roma all’Olimpico e valido per l’ottava giornata di Serie A. Intanto l’Inter resta attiva sul mercato e pianifica già quelle che saranno i possibili colpi per la prossima sessione estiva.

C’è la Sosta Nazionali e il campionato è fermo, con la Serie A che riaprirà i battenti nel prossimo weekend. Ciò che non si ferma mai è il calciomercato che anche quando è ufficialment chiuso, resta sempre tra i temi più attuali e argomento di discussione all’interno delle dirigenze dei grandi club che vogliono agire in anticipo sugli acquisti futuri.

Mercato Inter, si pensa al futuro della difesa: de Vrij e Acerbi out, salgono le quotazioni di un giocatore di Serie A

Ci sarà molto lavoro da fare in casa Inter, che nell’estate 2025 dovrà operare una sorta di mini rivoluzione all’interno della propria rosa. I nodi principali da risolvere sono i molti contratti in scadenza il prossimo 30 giugno di alcuni giocatori fondamentali dell’organizo nerazzurro, e su cui il club dovrà decidere il da farsi.

I ragionamento più importanti riguarderanno sicuramente la difesa, dove sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij sono in scadenza di contratto. Salvo colpi di scena o cambi di rotta da parte dell club, sia il difensore italiano classe 1988 che il difensore olandese classe 1992 diranno addio all’Inter al termine di questa stagione. La motivazione è soprattutto anagrafica e di volontà di ringiovanire il reparto, con l’Inter che è già alla ricerca del nuovo leader difensivo che dovrà prendere l’eredità dei due pilastri del reparto arretrato delle ultime stagioni nerazzurre.

I nerazzurri puntano su Bijol. Il centrale dell’Udinese è uno degli obiettivi principali

Tra i molti nomi sondati nelle ultime ore il profilo di Jaka Bijol è salito in cima alla lista del taccuino del DS Ausilio. Il difensore centrale classe 1999 in forza all’Udinese è già da tempo seguito dagli uomini mercato dell’Inter, che lo considerano il rinforzo ideale per il dopo Acerbi-de Vrij.

Il difensore sloveno è uno dei leader e dei titolarissimi della formazione friulana ed è già alla terza stagione nel campionato italiano, dove è cresciuto in carisma e capacità tattica e con l’Inter che lo vede come giusto innesto come centrale della difesa a 3, ruolo che già svolge all’Udinese. La valutazione fatta dal club bianconero è di circa 15 milioni di euro, ma sul giocatore c’è anche la concorrenza forte del Napoli che potrebbe addiruttura provare ad anticipare il colpo nel mercato di gennaio. L’Inter però c’è su Bijol e studia il modo di prendere il nuovo capo della difesa, tenendosi comunque aperte strade alternative.