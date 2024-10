Calciomercato Inter, Jonathan David obiettivo concreto per l’attacco: sfida alla Juventus

Jonathan David continua ad essere uno dei nomi caldi per il mercato estivo dell’Inter. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille nel giugno 2024, potrebbe diventare un colpo a parametro zero, con i nerazzurri che hanno già avviato contatti con il suo entourage per sondare la trattativa. Un’operazione interessante per il club di Simone Inzaghi, che cerca rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Jonathan David si preannuncia difficile: oltre all'Inter, anche la Juventus è fortemente interessata all'attaccante classe 2000, così come diversi top club esteri. Tra questi, l'Atletico Madrid e diverse squadre della Premier League stanno monitorando con attenzione la situazione contrattuale del giocatore. Calciomercato Inter, un obiettivo concreto per l'Inter David, valutato positivamente in da molti componenti della dirigenza interista, è considerato un obiettivo concreto. Il canadese non solo rappresenta un profilo gradito dal fondo Oaktree, ma anche un rinforzo tecnico ideale per il modulo di Simone Inzaghi. Le sue caratteristiche lo rendono infatti perfetto per adattarsi sia come prima che come seconda punta nel sistema a due attaccanti, risultando quindi assolutamente compatibile con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Inoltre, con la probabile partenza di Marko Arnautovic e Joaquin Correa a fine stagione, l'arrivo di David completerebbe un quartetto d'attacco di altissimo livello, con Lautaro, Thuram e Mehdi Taremi. Un'abbondanza offensiva che offrirebbe a Inzaghi soluzioni tattiche di grande affidabilità, aggiungendo profondità e qualità all'attacco nerazzurro.