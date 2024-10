Dumfries, le dichiarazioni non lasciano dubbi / Inter News

Denzel Dumfries ha lanciato messaggi importanti dall’Olanda, dove è impegnato con la sua Nazionale in vista della sfida di Nations League contro l’Ungheria. Nonostante l’impegno con gli Oranje, il difensore olandese ha voluto parlare del suo futuro all’Inter, parlando del tanto atteso rinnovo di contratto. Una questione che ha tenuto banco a lungo e che ora sembra giunta ad una definitiva conclusione.

Il rinnovo di Dumfries con l’Inter, però, non è l’unica sfida che il giocatore si trova ad affrontare. Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, il laterale destro ha visto scivolare il suo posto nelle gerarchie di Simone Inzaghi, con Matteo Darmian che gli ha spesso soffiato il ruolo di titolare. Dumfries ha parlato chiaramente anche dei suoi obiettivi: “Non voglio solo rinnovare, ma anche tornare ad essere un titolare fisso. So di dover lavorare tanto, ma sono pronto a dimostrare di meritare il posto”.

La situazione in casa Inter

L’Inter, dal canto suo, è pronta a legarsi ancora a lungo a Dumfries. Il laterale olandese è stato un elemento fondamentale nella scorsa stagione, e nonostante la concorrenza in quel comparto di campo, la società nerazzurra punta ancora su di lui per il futuro. Le parole del giocatore, però, accendono i riflettori su una questione che potrebbe presto diventare centrale: le gerarchie sulla fascia destra. Riuscirà Dumfries a scalzare nuovamente Darmian e riconquistarsi il posto da titolare?

Uno sguardo al futuro

Con il rinnovo ormai in dirittura d’arrivo, l’attenzione si sposta ora sul campo. Simone Inzaghi avrà la responsabilità di gestire una rosa profonda e competitiva, dove giocatori come Dumfries dovranno lottare per ogni minuto. L’olandese, dal canto suo, sembra più motivato che mai: “Sono qui per restare e per dare tutto. Voglio tornare a essere protagonista con l’Inter”. Saranno le prossime settimane a dirci se riuscirà a raggiungere questo traguardo ed a soffiare, nuovamente, il posto a Darmian.