Che fine ha fatto Ivan Perisic? Per lui un’avventura inaspettata

Ivan Perisic non ha intenzione di fermarsi e, dopo la sua esperienza all’Inter, ha scelto di riprendere in mano la sua carriera in Olanda. L’ex attaccante nerazzurro ha firmato un contratto da svincolato con il PSV Eindhoven, primo avversario della Juventus nella nuova Champions League. È pronto a fare il suo esordio nel campionato olandese, dimostrando che l’età non è un ostacolo per un giocatore con un talento così importante.

Il croato era diventato un parametro zero di lusso dopo aver rescisso il contratto con l’Hajduk Spalato a causa di alcune divergenze con il nuovo allenatore Rino Gattuso. Dopo un lungo infortunio e una scelta di tornare in patria con uno stipendio simbolico, la sua avventura non si è rivelata positiva per l’ex centrocampista nerazzurro. Ma ora è tempo di voltare pagina.

Perisic, per lui nuovo capitolo in Olanda

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Perisic ha firmato un contratto con il PSV con la durata che arriverà fino a giugno 2025. Il club olandese rappresenta un’opportunità per l’ex Inter di tornare a dimostrare, da protagonista, le sue migliori giocate. Sebbene non potrà giocare la Champions League al momento – le liste UEFA si sono chiuse prima dell’inizio ufficiale della competizione – il croato avrà comunque l’occasione per essere assoluto protagonista nel campionato olandese.

Una possibile rivincita

Fino a qualche giorno prima della chiusura del calciomercato, Perisic stava valutando un ritorno in Italia. L’ultimo giorno di mercato, il Monza aveva tentato di ingaggiarlo, cercando di regalare a Nesta un giocatore di grande esperienza. Dopo alcune riflessioni, però, il croato ha scelto di attendere un’offerta più allettante, proprio come quella del PSV. Con il club olandese attualmente in cima alla classifica, con ben otto vittorie consecutive e soli cinque gol subiti, Perisic potrebbe davvero fare la differenza.

La sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per il PSV in un campionato che sta già mostrando grande competitività. Per l’ex Inter, questa è l’occasione perfetta per rilanciarsi e, chissà, per tornare a calcare i palcoscenici europei dopo il mercato invernale, se il suo nuovo club continuerà a fare bene.

Per tutte le news sull’Inter visita la nostra sezione dedicata, con aggiornamenti in tempo reale.