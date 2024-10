Infortuni Inter, Barella vede il rientro. Un altro scalpita

La formazione nerazzurra è tornata al lavoro in vista dei prossimi impegni tra Serie A e Champions League. Senza i dodici giocatori convocati dalla rispettive Nazionali per la Sosta, l’Inter spera di riavere tutti a disposizione al rientro in campo contro la Roma.

Sosta Nazionali di lavoro in casa Inter, che oggi ad Appiano Gentile ha svolto la seconda seduta d’allenamento settimanale. In assenza dei dodici calciatori via per le Nazionali, Mister Inzaghi ha potuto lavorare con un gruppo ristretto della sua rosa che comunque vede la presenza di alcuni titolari come Sommer, Acerbi, Pavard, Darmian e Mkhitaryan. Obiettivo è farsi trovare pronti per la ripresa del campionato, fissata a domenica 20 ottobre contro la Roma all’Olimpico.

Infortuni Inter, Barella in gruppo da settimana prossima. Anche Buchanan verso il ritorno

Nella speranza che nessun giocatore possa subire qualche stop durante gli impegni con le Nazionali, l’Inter spera di recuperare quei giocatori ancora ai box per infortuni e di presentarsi al completo tra dieci giorni contro i giallorossi. Tutte le attenzioni sono ovviamente rivolte verso Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è fuori da ormai due settimane a causa di una distrazione muscolare alla coscia destra occorsa nel Derby contro il Milan del 22 settembre.

La mezzala classe 1997 sta migliorando giorno dopo giorno e vuole sfruttare questa sosta per tornare al massimo della forma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Barella dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nella giornata di martedì, con l’obiettivo di essere a totale disposizione di Inzaghi per la partita contro i capitolini. Arrivano poi buone notizie anche sul fronte Tajon Buchanan, con il laterale destro canadese out da giugno a causa della frattura della tibia subita con il Canada durante la Copa America.

Barella vede la Roma. Pazienza per Buchanan, quando può tornare il canadese?

L’ex Club Brugge ha bruciato le tappe del suo recupero e spinge per tornare il prima possibile, ma l’Inter vuole andarci cauta. A causa dell’infortunio, il giocatore non ha potuto svolgere la preparazione estiva ed è fermo da troppi mesi e lo staff medico nerazzurro non vuole forzare e avere ricadute con Buchanan.

Che difficilmente potrà essere convocato contro la Roma e dovrà attendere ancora qualche settimana, ma come per Barella il suo rientro nel gruppo squadra è previsto per l’inizio della prossima settimana.