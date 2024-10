Inter, i convocati per le Nazionali: Inzaghi ne perde dodici

I nerazzurri hanno chiuso bene l’ultimo weekend di campionato prima della sosta, vincendo 3-2 contro il Torino e dando seguito ai successi contro l’Udinese e la Stella Rossa. Ora la pausa Nazionali, con molti giocatori dell’Inter convocati per i rispettivi paesi.

Dopo la sconfitta nel Derby, l’Inter si è rimessa in carreggiata centrando tre vittorie di fila tra Serie A e Champions League che hanno allontanato le nubi che si erano palesate dopo il KO contro il Milan. Prima il 2-3 contro l’Udinese della scorsa settimana, poi il 4-0 di Champions League contro la Stella Rossa e in chiusura il 3-2 meritato seppur con qualche brivido contro il Torino di sabato sera.

Inter, i convocati per la pausa Nazionali: nerazzurri senza dodici giocatori, ma alcuni titolari rimangono ad Appiano

Inter attualmente seconda in classifica in solitaria e prima inseguitrice del Napoli capolista, con un +2 a favore della formazione di Antonio Conte. Ora come detto c’è la pausa Nazionali, con i nerazzurri che torneranno in campo domenica 20 ottobre all’Olimpico nel big match contro la Roma.

Simone Inzaghi spera come ogni sosta di non ricevere cattive notizie sul fronte infortuni dei suoi giocatori impegnati in giro per il mondo per le partite di Nations League e di Qualificazioni ai Mondiali 2026. In questa tornata di ottobre saranno dodici i giocatori dell’Inter convocati dalle loro Nazionali.

Lautaro e Thuram con Argentina e Francia. Tre gli italiani da Spalletti

ITALIA

Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Italia-Belgio, giovedì 10/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Roma

Italia-Israele, lunedì 14/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Udine

ALBANIA

Kristjan Asllani

Repubblica Ceca-Albania, venerdì 11/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Praga

Georgia-Albania, lunedì 14/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Tbilisi

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Venezuela-Argentina, giovedì 10/10 ore 23:00 (10/10, ore 17:00 LT) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Maturin

Argentina-Bolivia, mercoledì 16/10 ore 02:00 (15/10, ore 21:00 LT) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

AUSTRIA

Marko Arnautovic

Austria-Kazakistan, giovedì 10/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Linz

Austria-Norvegia, domenica 13/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Linz

FRANCIA

Marcus Thuram

Israele-Francia, giovedì 10/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Budapest

Belgio-Francia, lunedì 14/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles

IRAN

Mehdi Taremi

Uzbekistan-Iran, giovedì 10/10 ore 16:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tashkent

Iran-Qatar, martedì 15/10 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tabriz

OLANDA

Stefan De Vrij, Denzel Dumfries

Ungheria-Olanda, venerdì 11/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Budapest

Germania-Olanda, lunedì 14/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Monaco

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Portogallo, sabato 12/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia

Polonia-Croazia, martedì 15/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Montenegro, venerdì 11/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Samsun

Islanda-Turchia, lunedì 14/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Reykjavik

Chi rimane dei big

Mister Inzaghi può comunque sorridere in quanto alcuni titolarissimi rimarranno a lavorare ad Appiano Gentile in queste due settimane di pausa. Si tratta di Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Benjamin Pavard, Mkhitaryan e soprattutto Nicolò Barella, che non è stato chiamato dall’Italia a seguito dell’infortunio alla coscia destra post Derby e potrà recuperare con calma, puntando proprio alla sfida contro i giallorossi al rientro.