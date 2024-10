Infortunio Thuram, l’esito degli esami è finalmente arrivato

Infortunio Thuram, sono arrivati finalmente gli esiti degli esami. Dopo la straordinaria prestazione contro il Torino, partita nella quale il francese ha realizzato una tripletta decisiva per il 4-0 a San Siro, arriva un sospiro di sollievo per l’Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi. Marcus Thuram, che aveva accusato un problema alla caviglia destra durante la partita contro i piemontesi, si è sottoposto oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, i test medici hanno confermato che non ci sono lesioni ai legamenti della caviglia. Questo significa che l’attaccante francese sarà in grado di partire regolarmente per il ritiro della Nazionale francese, rispondendo alla convocazione di Didier Deschamps per le prossime sfide di Nations League contro Israele e Belgio. Thuram raggiungerà il centro di allenamento di Clairefontaine, insieme agli altri convocati.

Esito degli esami dopo l’infortunio a Thuram, un sospiro di sollievo per l’Inter

La notizia arriva come un sollievo per l’Inter e per Simone Inzaghi, che aveva visto il suo attaccante lasciare il campo con del ghiaccio sulla caviglia dopo una clamorosa prestazione. L’attaccante aveva avvertito dolore, creando chiaramente tanta preoccupazione per lo staff medico dell’Inter.

Dopo aver attraversato un periodo senza realizzazioni, Thuram è tornato al gol con grande stile, siglando la sua seconda tripletta in carriera e la prima in maglia nerazzurra. Il francese ha interrotto un digiuno che durava da oltre un mese, visto che l’ultima volta che aveva segnato risaliva al 30 agosto con una doppietta contro l’Atalanta.

Per Thuram ora c’è la Francia

Con le buone notizie dal punto di vista medico, Thuram potrà ora concentrarsi sui prossimi impegni con la Francia. L’Inter, intanto, può tirare un sospiro di sollievo sapendo che il suo attaccante è in buone condizioni e potrà continuare a essere una pedina fondamentale al ritorno dalla pausa per le Nazionali, visti i delicati match che i nerazzurri dovranno affrontare subito dopo la sosta.