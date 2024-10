Inter-Torino, Inzaghi: “Creato tanto, ma non possiamo concedere così”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 3-2 contro il Torino nella settima giornata di campionato. Seconda vittoria di fila per i nerazzurri, che salgono al secondo posto in classifica.

L’Inter si prende una vittoria importante contro il Torino e chiude al meglio la settimana dopo i successi contro l’Udinese e la Stella Rossa. Una partita che i nerazzurri hanno meritato di vincere, ma che ha ancora evidenziato grosse lacune difensive e ingenuità del reparto arretrato, con la formazione meneghina che ha concesso due gol agli avversari nonostante la superiorità numerica per larga parte dell’incontro.

Inter-Torino, le parole nel post partita di Inzaghi: “Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo migliorare in difesa. Non faccio tabelle, in molte lottano per lo stesso obiettivo”

“Sono contento che abbiamo vinto la terza partita in una settimana. Abbiamo lavorato bene questa settimana, abbiamo fatto la terza partita di fila ma dobbiamo fare ancora di più. La squadra ha lavorato benissimo e stiamo cercando di curare ancora di più i dettagli“.

“Questa era la terza partita in una settimana, abbiamo fatto molto e non possiamo finirla sul 3-2. Sappiamo che dobbiamo fare di più, abbiamo creato tanto anche oggi, ma in fase di non possesso il minimo errore lo paghiamo. Dobbiamo fare di più, ma sono fiducioso. In questa settimana abbiamo vinto tre partite e dobbiamo lavorare. Abbiamo un percorso lungo e dobbiamo fare ancora tanto“.

“Per me Thuram si integra molto bene con Lautaro Martinez. É bravo ad attaccare la profondità, ma anche a gestire la palla. Ora sta attaccando molto bene la profondità, e può alternarsi in questo lavoro. Con le squadre che difendono basso, ci dà una grande mano“.

“L’anno scorso non è stato facile. Abbiamo avuto un percorso quasi infallibile e che sarà impossibile da rifare. Ci sono molte squadre che si sono rinforzate e che hanno investito tanto e che lottano per lo stesso obiettivo che abbiamo noi. Ci sono squadre attrezzate, c’è il Napoli che ora è in testa ma ci sono anche la Juventus, il Milan e l’Atalanta. Non faccio griglie, io posso solo incidere sulla mia squadra e ora ci prepareremo alla ripresa del campionato che sarà molto impegnativa per noi“.

“Thuram ha preso una botta sul tendine della caviglia destra nel colpo dell’espulsione. Speriamo non sia nulla di grave, perché lui è molto importante per noi“.