Infortunio Thuram, preoccupazione in casa Inter: le sue condizioni

Infortunio Thuram. L’attaccante nerazzurro è stato protagonista di una serata da ricordare grazie alla sua tripletta contro il Torino, ma c’è preoccupazione per le sue condizioni fisiche dopo un contrasto che lo ha costretto a lasciare il campo anticipatamente.

Il talento francese ha infatti subito un intervento duro nel primo tempo da parte del difensore granata Guillermo Maripán, che ha provocato l’espulsione del giocatore del Torino. Nonostante l’impatto, Thuram è rimasto in campo, segnando tre gol e continuando a essere determinante per la squadra nerazzurra.

Dopo essere stato sostituito, però, Thuram si è seduto in panchina applicando del ghiaccio alla caviglia destra, segno che potrebbe esserci un piccolo fastidio da monitorare. L’attaccante non ha mostrato segni evidenti di dolore durante la partita, ma l’utilizzo del ghiaccio suggerisce che sarà necessario fare attenzione alle sue condizioni nei prossimi giorni e fare dei test medici per capire l’entità dell’infortunio

Infortunio Thuram, allarme per Inter e Nazionale

Nonostante la situazione non sembri particolarmente grave, lo staff medico dell’Inter dovrà comunque monitorare Thuram attentamente, soprattutto in vista degli imminenti impegni in campionato e Nazionale. Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter avrà due sfide cruciali contro la Roma e la Juventus, e Simone Inzaghi spera di poter contare sul suo attaccante in piena forma.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del fastidio e valutare se Thuram potrà rispondere alla convocazione della Francia senza problemi, oppure se sarà necessario un periodo di riposo per evitare rischi futuri.