Inter-Torino, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, match in programma a San Siro alle 20:45 e valido per la settima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Paolo Vanoli.

Tutto pronto al Meazza per Inter-Torino, posticipo serale del sabato della settima giornata di campionato. Dopo essere tornati alla vittoria contro l’Udinese i nerazzurri cercano continuità di risultati contro la squadra Granata, a pari punti in classifica con l’Inter e che ha già dato dispiacere ad alcune big come Atalanta e Milan in questo inizio stagione.

Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Bisseck in difesa. C’è Frattesi in mezzo e torna la Thu-La

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni in casa Inter, con Simone Inzaghi che opera ben sette cambi rispetto alla sfida di Champions League contro la Stella Rossa di martedì. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck al posto di Pavard, Acerbi al posto di de Vrij, chiude la linea Bastoni. A centrocampo Darmian vince il ballottaggio a destra con Dumfries, mentre a sinistra torna Dimarco al posto di Carlos Augusto. In mediano confermati Calhanoglu e Mkhitaryan, torna dal primo minuto Frattesi che rileva Zielinski. Cambia la coppia d’attacco con Thuram e Lautaro Martinez nuovamente titolari al posto di Taremi e Arnautovic. Non a disposizione gli infortunati Nicolò Barella e Tajon Buchanan.

Il Torino di Paolo Vanoli (che non sarà in panchina causa squalifica) risponde con il 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta, difesa con Walukiewicz, Coco e Maripan. Mediana con Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty e l’ex Lazaro. In attacco assieme a Duvan Zapata presente Che Adams, favorito a Sanabria.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Coco, Maripan, Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, Lazaro, Zapata, Adams.