Inter-Torino, le ultime: Inzaghi ha scelto

Manca pochissimo ad Inter-Torino, match in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza e valevole per la settima giornata di campionato. Dopo le affermazioni contro Udinese e Stella Rossa, i nerazzurri cercano il terzo successo di fila prima della sosta.

Per chiudere con un en plein di vittorie la settimana di partite iniziata sette giorni fa con il 2-3 contro l’Udinese e proseguita con il poker di Champions con la Stella Rossa, l’Inter deve avere la meglio anche sul Torino. Obiettivo regalarsi una sosta Nazionali senza patemi e tornare a -2 dal Napoli in classifica, con i partenopei vittoriosi ieri col Como e che hanno momentaneamente allungato a +5.

Inter-Torino, Inzaghi ritrova le certezze e risolve gli ultimi ballottaggi: Bisseck per Pavard e Frattesi supera Zielinski

Stessa distanza dalla vetta anche per il Torino, con la squadra allenata da Paolo Vanoli che ha gli stessi punti (11) in classifica dell’Inter e che stasera potrebbe anche sognare il colpo grosso, dopo aver già tolto punti in stagione all’Atalanta e al Milan. L’Inter non vuole fallire e non vuole commettere altri passi falsi in questo inizio campionato, che ha visto i Campioni d’Italia in carica fermarsi contro Genoa e Monza e andare KO nel Derby contro il Milan.

Servono solo i 3 punti stasera in un San Siro che in Serie A non vede l’Inter festeggiare una vittoria dallo scorso 30 agosto e dal 4-0 all’Atalanta. Per la partita contro il Torino, Inzaghi ritrova alcuni titolarissimi tenuti parzialmente o totalmente a riposto nella sfida di Champions League. Solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con la sorpresa Bisseck al posto di Pavard e il rientro di Acerbi al posto di de Vrij. Confermato invece Bastoni. Sulle fasce tornano titolari Darmian e Dimarco al posto di Dumfries e Carlos Augusto mentre in mediana assieme agli inamovibili Calhanoglu e Mkhitaryan, Davide Frattesi vince il ballottaggio con Zielinski. In attacco spazio a Thuram e Lautaro Martinez, che andranno a sostituire Taremi ed Arnautovic, protagonisti nella partita con la Stella Rossa di martedì.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.