Inter-Torino 3-2, straordinario Thuram ma difesa horror

L’Inter vince 3-2 contro il Torino nel match valido per la settima giornata di campionato. Secondo successo di fila per i nerazzurri trascinati dalla tripletta di uno straordinario Marcus Thuram. Partita indirizzata grazie al rosso diretto di Maripan che lascia il Toro in dieci per 70 munuti. Granata che tengono in sofferenza i padroni di casa a San Siro fino al fischio finale. Inter che sale a quota 14 punti in classifica.

Inter-Torino 3-2, Thuram fa tripletta e stende il Toro. Ma la difesa non c’è e concede troppo

Inter che prende il comando delle operazioni a San Siro fin dai primi minuti di gioco, ma senza un grande ritmo e combinazioni di gioco efficaci. La prima occasione della partita è di marca Torino con Samuele Ricci, che sfrutta un errore di Fratesi e scarica un destro violento verso l’incrocio su cui Sommer deve compiere una super parata. La svolta della partita arriva al minuto 20 del primo tempo: bruttissimo intervento di Maripan sulla caviglia di Thuram e rosso diretto per il difensore del Torino.

L’Inter ne approfitta quasi subito e al minuto 25 trova il vantaggio. Cross perfetto di Bastoni dalla trequarti, Thuram svetta sopra tutti e trafigge Milnikovic-Savic con un gran colpo di testa. Pur senza essere troppo arrembante, l’Inter raddoppia al minuto 36 ancora con il suo numero 9. Azione simile al primo vantaggio, con Acerbi che avanza sulla fascia sinistra e pesca Thuram, che di testa insacca il 2-0.

Sessanta secondi dopo però il Torino accorcia. Errore difensivo dei nerazzurri con Bisseck, che sbaglia marcatura e apre spazio a Zapata, che si invola in area davanti a Sommer e segna il 2-1. Inter che si dimostra ancora vulnerabile in difesa e soprattutto in contropiede e nonostante la superiorità numerica. Un Inter non convincente sul fronte del gioco che viene sviluppato soprattutto sulle fasce e sul lato sinistro, dato la solidità e l’ingolfamento centrale costruito dal Torino.

L’Inter cerca di gestire i ritmi nel secondo tempo e al 60′ trova il gol del 3-1. Azione di ripartenza con Mkhitatyan che serve la sovrapposizione di Bastoni a sinistra. Cross in area per Lautaro che va di testa ma viene murato da Milinkovic-Savic, che però non trattiene e che non può nlla sul tap-in sottomisura di Thuram che segna la sua tripletta. Partita che pare chiusa, ma un’altra distrazione difensiva punisce l’Inter. Ingenuo fallo di Calhanoglu, che in area stende Masina. Al minuto 87 Vlasic batte Sommer dagli 11 metri e riapre una partita, che l’Inter porta via alla fine con inutile sofferenza.