Mercato Inter, idea clamorosa per il futuro

I nerazzurri arrivano alla sosta Nazionali di ottobre da secondi in classifica e a -2 dal primo posto del Napoli. Dopo la sconfitta nel Derby, gli uomini di Simone Inzaghi hanno reagito centrando tre successi di fila contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Intanto l’Inter sul mercato resta vigile su alcuni giovani talenti di Serie A.

L’Inter si appresta a vivere due settimane di sosta senza dodici elementi della rosa a disposizione di Inzaghi e con la consapevolezza che alla ripresa del campionato potrebbe esserci un primo vero viatico per la stagione. Dopo la sosta infatti ci sarà il big match contro la Roma all’Olimpico e poi la settimana dopo il Derby d’Italia contro la Juventus a San Siro.

Mercato Inter, i nerazzurri pensano a Daniel Maldini. Il talento del Monza nel mirino di Ausilio

Questo il prossimo presente dei nerazzurri, che come ogni grande squadra di Serie A e non solo programma già anche il futuro soprattutto sul fronte mercato cercando di anticipare la concorrenza su qualche colpo futuribile. L‘ultima idea che nelle ultime ore sta stuzzicando la dirigenza interista porta a Daniel Maldini, trequartista classe 2001 in forza al Monza e cresciuto nel Milan.

Il figlio e nipote d’arte si sta imponendo come uno degli elementi più interessanti nella formazione brianzola, dove dopo alcune stagioni in chiaroscuro con le maglie di Spezia ed Empoli sembra aver trovato una sua dimensione tattica e tecnica all’interno del 3-4-2-1 del Monza e come trequartista alle spalle di Djuric. Un buonissimo inizio di campionato per Maldini, autore solamente di 1 gol e di 1 assist in sette giornate ma di una continuità di prestazione importante e che gli è valsa la convocazione in Nazionale per questa sosta di ottobre.

Nerazzurri su Maldini. Lo scenario e l’intreccio col Milan

Al momento si tratta solo di un primo timido interesse con il DS dell’Inter Piero Ausilio che lo sta monitorando da qualche settimana, ma la vicenda potrebbe acccendersi nei prossimi mesi e far diventare la pista di mercato più concreta se il giocatore dovesse confermare le ottime impressioni di questo avvio di stagione.

Come detto Danuel Maldini è di proprietà del Monza che lo ha prelevato a parametro zero dal Milan durante l’estate. I rossoneri però vantano il 50% sulla rivendita del giocatore e non è da escludere che in futuro Maldini possa ritornare. Ma l’Inter c’è e potrebbe sviluppare un altro Derby di mercato attorno ad uno dei calciatori italiani giovani più talentuosi della Serie A.