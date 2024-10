Inter, Thuram nel mirino delle top europee: c’è la clausola

Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione dell’Inter è stato sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante francese dei nerazzurri sta trascinando la squadra a suon di gol (7 in 7 partite di campionato), e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di alcuni top club europei.

Nel non perfetto avvio di campionato dell’Inter, i nerazzurri hanno però trovato una solida certezza in Marcus Thuram. Il centravanti classe 1997 dopo essere entrato nel cuore dei tifosi come uno degli elementi fondamentali nella conquista della Seconda Stella, ha ulteriormente alzato il livello in questi primi mesi della nuova annata e rivelandosi non solo un partner ideale come Lautaro Martinez ma anche un bomber implacabile e capace anche di sopperire al digiuno di gol del Toro.

Inter, fenomenale Thuram. Marcus trascina i nerazzurri e fa gola ad una big europea: ma il club è tranquillo…

7 gol in 7 partite di Serie A e una media di un gol a partita. Thuram ha messo il turbo in campionato realizzando due doppiette contro Genoa ed Atalanta e a cui va aggiunta la tripletta inflitta al Torino nella partita prima della sosta. Un’evoluzione da attacante puro quella del francese, che rispetto alla passata stagione gravita molto più vicino alla porta avversaria e in zona pericolosa e sta affinando movimenti e caratteristiche da 9 classico, per quando mantenga una duttilità e un’intelligenza tattica da seconda punta.

L’Inter spera ovviamente che Thuram possa continuare così e che si possa ritrovare la connection con Lautaro Martinez, ma il club nerazzurro deve stare attenta alle mire del mercato estero sul proprio numero 9. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, alcuni osservatori del Paris Saint-Germain sono stati di recente in Italia per vedere da vicino l’attaccante dell’Inter.

Il PSG in agguato su Thuram. Il valore della clausola dell’attaccante

I francesi monitorano da tempo Thuram, e già negli scorsi mesi il suo profilo girava tra i corridoi del club parigino come post Mbappé. Un interesse che potrebbe farsi più insistente in futuro, con l’Inter che però si fa forza della clausola rescissoria stipulata all’arrivo del giocatore in nerazzurro la scorsa estate e dal valore di 90 milioni di euro. Quella la cifra che il PSG e tutti gli altri club dovranno sborsare per portare via Thuram dall’Inter.