Inter, ansia per Thuram: ma l’attaccante resta in Nazionale

Sosta Nazionali in casa nerazzurra con la formazione di Simone Inzaghi che in questi giorni deve fare a meno di ben dodici elementi della rosa, tutti convocati con le rispettive rappresentative. Tra i più imprortanti per l’Inter c’è sicuramente Marcus Thuram, convocato dalla Francia per gli impegni di Nations League.

Dopo la giornata di riposo concessa da Mister Inzaghi, in data odierna i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Sportivo di Appiano Gentile in vista dei prossimi impegni e in vista della ripresa del campionato, programmata per la sfida contro la Roma del prossimo 20 ottobre. Un gruppo ridotto nei ranghi per l’Inter, e che non ha visto ovviamente protagonisti i dodici giocatori convocati dalle loro Nazionali.

Inter, Thuram preoccupa. Ancora problemi alla caviglia per il francese. Possibile rientro anticipato?

Tra questi il profilo di Marcus Thuram è uno di quelli che l’Inter vuole curare con maggiore attenzione. L’attaccante classe 1997 è uno delle note più positive di questo inizio stagione, grazie ai suoi 7 gol in 7 partite di campionato e che lo hanno proiettato in vetta alla classifica marcatori del campionato.

L’ultima grande prestazione prima della sosta è stata la straordinaria tripletta inflitta al Torino, dove Thuram si è reso anche protagonista dell’espulsione diretta del difensore dei Granata Maripan. Un bruttissimo intervento sulla caviglia destra della punta dell’Inter, che ha rischiato di fare davvero male al nerazzurro. Che è stato poi costretto ad uscire dal campo al 68′ del secondo tempo a causa del forte dolore subito dal colpo precedente.

Marcus ancora dolorante alla caviglia destra. l’Inter si “affida” alla Francia

Nonostante questo acciacco, Thuram è stato regolarmente convocato dalla Francia per le partite contro Israele e Belgio in programma in questi giorni. Gli esami strumentali svolti dallo staff medico dei transalpini hanno escluso lesioni o problemi muscolari, ma l’attaccante dell’Inter ha comunque lavorato a parte rispetto ai suoi compagni di Nazionale in quanto il dolore alla caviglia destra sta persistendo.

Un problema confermato anche dallo stesso CT della Francia Didier Deschamps in conferenza stampa, che ha evidenziato come Thuram “Sente ancora dolore alla caviglia ed è in dubbio per la sfida con Israele“. L’Inter al momento non è troppo preoccupata, e il club nerazzurro spera soprattutto nel buonsenso della Nazionale Francese e di Deschamps nel non voler rischiare il giocatore. Certo è che se le condizioni di Thuram dovesseero restare di difficoltà, non è da escludere che l’Inter possa decidere di richiamare il giocatore tra le proprie fila per evitare ulterori rischi.