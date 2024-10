Serie A, date e orari dell’Inter dalla 14ª alla 18ª giornata

(Photo by Fabio Ferrari, LaPresse - Interdipendenza.net

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari dalla 14ª alla 18ª giornata di campionato. Di seguito tutti gli appuntamenti dell’Inter in Serie A da dicembre fino alla fine dell’anno e con l’aggiunta anche della data per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Si delinea ancora di più il calendario di Serie A e i fitti e importanti impegni dell’Inter da qui ai prossimi mesi. In data odierna la Lega Calcio ha diramato le date, gli orari e la copertura televisiva dei match che vedranno impegnati i nerazzurri dal turno 14 al turno 18 di campionato. Comunicata anche la data e lo slot orario per il match di Coppa Italia contro l’Udinese e valido per gli ottavi di finale del torneo.

Serie A, date e orari dell’Inter dalla quattordicesima alla diciottesima: il 1 dicembre con la Fiorentina, Lazio-Inter lunedì 16. Contro il Como all’Antivigilia

14ª giornata, Fiorentina-Inter, domenica 1 dicembre 2024 ore 18:00 (DAZN/SKY)

15ª giornata, Inter-Parma, venerdì 6 dicembre 2024 ore 18:30 (DAZN)

16ª giornata, Lazio-Inter, lunedì 16 dicembre 2024 ore 20:45 (DAZN)

17ª giornata, Inter-Como, lunedì 23 dicembre 2024 ore 20:45 (DAZN/SKY)

18ª giornata, Cagliari-Inter, sabato 28 dicembre 2024 ore 18:00 (DAZN)

Quando si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia

ottavi di finale di Coppa Italia, Inter-Udinese, giovedì 19 dicembre 2024