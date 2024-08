Champions League, le date dell’Inter: la prima in casa del City

La UEFA ha ufficializzato oggi le date delle otto sfide che vedranno impegnate l’Inter nella prima fase della nuova Champions League, i cui abbinamenti sono stati svelati nella giornata di ieri. Esordio per nulla morbido per i nerazzurri, che inizieranno all’Etihad Stadium contro la formazione di Guardiola.

In attesa di tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter scopre oggi il suo calendario per la Champions League 2024/2025, completamente rivoluzionata nel format. Non più la classica fase a gironi a 32 squadre, ma una classifica unica a 36 squadre e con otto partite in programma con otto avversarie diverse, equamente divise tra casa e trasferta. Passano direttamente agli ottavi di finale le prime otto classificate, le piazzate dalla nona alla ventiquattresima accederanno ai Play-off e mentre saranno eliminate tutte le altre.

8 partite, 8 giorni da salvare a calendario 😎

Inizia ufficialmente il countdown della nuova Champions League ⏳#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/EMxMbSIBnm — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 31, 2024

Champions League, le date delle sfide dell’Inter: si parte il 18 settembre contro il City. A novembre Arsenal e Lipsia a Milano. Ultima partita nel 2025

L’urna di Monte Carlo ha regalato all’Inter gli incroci con Manchester City e RB Lipsia (come squadre di prima fascia), Arsenal e Bayer Leverkusen (in seconda fascia), Stella Rossa e Young Boys (in terza fascia) e Monaco e Sparta Praga nella quarta fascia.

L’avventura nella massima competizione europea dell’Inter partirà mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 contro il Manchester City in trasferta all’Etihad Stadium. L’esordio casalingo sarà invece in programma martedì 1 ottobre a San Siro contro la Stella Rossa. Sempre al Meazza a novembre la doppia sfida contro i Gunners di mercoledì 6 novembre e contro il Lipsia, martedì 26 novembre. A dicembre la trasferta alla Bay Arena contro il Bayer Leverkusen, mentre a gennaio 2025 le ultime due sfide il 22 contro lo Sparta Praga in trasferta e il 29 gennaio a San Siro contro i francesi del Monaco.

Le date e gli orari delle partite dell’Inter in Champions League

Manchester City-Inter, mercoledì 18 settembre ore 21:00

Inter-Stella Rossa, martedì 1 ottobre ore 21:00

Young Boys-Inter, mercoledì 23 ottobre ore 21:00

Inter-Arsenal, mercoledì 6 novembre ore 21:00

Inter RB Lipsia, martedì 26 novembre ore 21:00

Bayer Leverkusen-Inter, martedì 10 dicembre ore 21:00

Sparta Praga-Inter, mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21:00

Inter-Monaco, mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21:00