Champions League, le avversarie dell’Inter: nerazzurri con City e Arsenal

Oggi ha preso vita la Champions League 2024/2025. Una nuova e totalmente rinnovata edizione della massima competizione europea, che ha detto addio alla consueta fase a gironi per introdurre un format in classifica unica e con otto avversarie diverse.

Anche l’Inter tra le protagoniste del sorteggio avvenuto oggi a partire dalle 18:00 a Monte Carlo per la nuova Champions League. 36 squadre, nessuna fase a gironi, otto squadre diverse da pescare dalla quattro fasce predisposte dalla UEFA (due pe ogni fascia) con quattro partite da giocare in casa e quattro partite da giocare in trasferta. L’urna non è stata benevola per i nerazzurri, che tra le otto rivali nel loro nuovo percorso europeo dovranno affrontare alcuni big match contro delle vere e proprie corazzate. Va ricordato che a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale saranno le prime 8 classificate, mentre le piazzate dalla nona alla ventiquattresima posizione disputeranno i Play-off.

Champions League, urna non fortunata per l’Inter nel nuovo format: nerazzurri con Manchester City, Lipsia, Arsenal e Bayer Leverkusen. Pescate anche Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga

L’urna di Montecarlo ha infatti abbinato l’Inter con il Manchester City e l’RB Lipsia come avversarie dalla prima fascia. Sfida a San Siro contro i tedeschi e trasferta all’Etihad Stadium contro la formazione di Guardiola. Dalla seconda fascia l’Inter ha pescato l’Arsenal in casa e il Bayer Leverkusen, con i nerazzurri che dovranno andare alla Bay Arena.

Più benevoli le avversarie sorteggiate dalla terza fascia dove l’Inter affronterà la Stella Rossa in casa e lo Young Boys in trasferta. Dalla quarta e ultima fascia le rivali saranno i francesi del Monaco a San Siro e i cechi dello Sparta Praga in trasferta.

Le avversarie e le partite dell’Inter

INTER-RB LIPSIA

MANCHESTER CITY-INTER

INTER-ARSENAL

BAYER LEVERKUSEN-INTER

INTER-STELLA ROSSA

YOUNG BOYS-INTER

INTER-MONACO

SPARTA PRAGA-INTER