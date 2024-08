Inter, verso l’Atalanta: Lautaro Martinez recupera. Ma il Toro…

I nerazzurri sono al lavoro per preparare la sfida contro l’Atalanta in programma venerdì sera e valida per la terza giornata di campionato. Dopo il bel successo col Lecce, l’Inter vuole centrare la seconda vittoria in campionato e arrivano buone notizie sul fronte Lautaro Martinez.

In questi giorni frenetici per la fine del calciomercato estivo, le squadre di Serie A sono comunue impegnate nella preparazione alla prossima giornata di campionato, l’ultima prima della sosta Nazionali di settembre. Non fa ovviamente eccezione l’Inter, che venerdì sera al Meazza ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Inter, Lautaro recupera per l’Atalanta. Inzaghi pensa alla gestione del suo Capitano

Uno dei primi big match della stagione per l’Inter, che si troverà di fronte una squadra ostica e che avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta patita contro il Torino. I nerzzurri vogliono la seconda vittoria di fila dopo il 2-0 al Lecce, e Mister Inzaghi può tornare a sorridere per l’ampia disponibilità dell’organico.

Contro l’Atalanta mancherà infatti il solo lungodegente Tajon Buchahan, con l’esterno canadese che ne avrà fino a novembre per la frattura della tibia. de Vrij è recuperato e soprattutto è recuperato anche Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha totalmente smaltito l’affaticamento agli adduttori della scorsa settimana e ha svolto tutto l’allenamento odierno assieme al resto della squadra.

Inter, Lautaro c’è con la Dea. Ma Inzaghi conferma la Thu-Ta

Una grande notizia per l’Inter, ma che porta con sè delle considerazioni. La linea che verte in casa Inter è quella dell’estrema cautela per Lautaro, che va ricordato non ha sostanzialmente svolto la preprazione estiva a causa del suo rientro tardivo dopo l’impegno in Copa America con la sua Argentina.

L’infortunio poi ha ulteriormente rallentato il processo di rientro, che ora è molto vicino. Lautaro scalpita per tornare utile alla causa interista al più presto, ma Mister Inzaghi potrebbe scegliere di tenere Il Toro come arma dalla panchina e confemare come coppia d’attacco titolare il duo composto da Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che bene ha figurato nella sfida contro il Lecce.