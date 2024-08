Inter, verso l’Atalanta: Lautaro resta in dubbio per la Dea

Archiviato la bella vittoria per 2-0 contro il Lecce in campionato e che è valsa il primo successo stagionale, l’Inter di Simone Inzaghi è già tornata al lavoro in vista della sfida in programma venerdì sera contro l’Atalanta.

Si doveva vincere e l’Inter l’ha fatto. Una partita dominata davanti ad un San Siro stra pieno e che ha spinto i Campioni d’Italia verso il 2-0 contro la formazione giallorossa, siglato dai gol di Darmian e Calhanoglu. La giusta risposta dopo la parziale delusione di Genova, e che manda i nerazzurri a 4 punti in classifica dopo due giornate.

Inter, venerdì c’è già l’Atalanta. Squadra al lavoro ma resta il dubbio Lautaro: il Toro recupera?

Poco tempo però per riposarsi perché venerdì sera sempre al Meazza arriva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (impegnata oggi alle 18:30 contro il Torino), nella sfida valida per la terza giornata di campionato e che sarà l’ultima prima della sosta Nazionali di settembre. Sicuramente la partita più complicata di questo inizio di stagione per l’Inter, che dovrà mostrare la miglior versione per riuscire a battere la Dea.

Domenica di lavoro per l’Inter, che si è ritrovata al centro sportivo di Appiano Gentile, come riportato da Sky Sport. La squadra ha svolto un lavoro di scarico per smaltire le fatice post Lecce,ma la notizia più importante è che Lautaro Martinez ha lavorato a parte rispetto ai compagni di squadra.

Lautaro può saltare l’Atalanta. Prossimi giorni decisivi

Il Toro ha accusato un affaticamento muscolare nella giornata di venerdì e ieri Inzaghi ha scelto di non rischiarlo contro il Lecce, non portandolo nemmeno in panchina. Oggi il lavoro a parte, che lo tiene in bilico anche per la partita contro i bergamaschi. I prossimi giorni di allenamento saranno decisivi per capire se l’attaccante argentino sarà della sfida, probabilmente già da domani anche se in casa Inter regna la cautela per correre inutili rischi,