Mercato Inter, Palacios è a Milano! Ecco il nuovo colpo nerazzurro

Domenica positiva per i colori nerazzurri, con la squadra di Simone Inzaghi che ieri ha ottenuto la prima vittoria in Serie A battendo 2-0 il Lecce a San Siro nel match della seconda giornata. Sul fronte mercato, l’Inter accoglie il neo arrivo Tomas Palacios.

Il calcio giocato ha restituito quello che doveva essere dopo il pari di Genova. Vittoria blindata e senza soffrire contro il Lecce e Inter che trova i primi 3 punti della sua stagione e risponde all’amarezza dell’X ottenuto a Marassi. Match dominato e pugliesi battuti con la rete di Darmian nel primo tempo e il rigore di Calhanoglu nella ripresa.

Mercato Inter, è davvero fatta per Palacios: il 2003 è arrivato in Italia. Domani le visite

In attesa di ritornare in campo (venerdì 30 contro l’Atalanta), oggi l’Inter si prepara ad accogliere Tomas Palacios. Il difensore classe 2003 in arrivo dal Talleres è sbarcato questa mattina attorno alle 10:00 all’aeroporto di Malpensa per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Il giovane centrale sarà l’ultimo colpo in casa Inter sul mercato, con i Campioni d’Italia che hanno deciso di investire 6,5 milioni di euro + bonus al Talleres per aggiudicarsi il calciatore.

Nelle prossime ore Palacios svolgerà tutto l’iter procedurale per diventare a tutti gli effeti un nuovo giocatore dell’Inter. Le visite mediche sono previste per la giornata di domani, con l’ufficialità che potrebbe invece arrivare tra martedì e mercoledì. Il ragazzo firmerà un contratto quinquiennale con i nerazzurri, e che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2029.

