Calciomercato Inter, finalmente Palacios: programmate le visite

L’Inter va a meta per Tomas Palacios. I nerazzurri piazzano l’ultimo colpo del loro calciomercato estivo e ottengono il tanto atteso via libera per l’arrivo del difenore argentino classe 2003.

Era l’ultimo tassello che mancava alla rosa dei Campioni d’Italia, con la dirigenza nerazzurra che stava lavorando ormai da molte settimane per completare l’organico di Mister Inzaghi con l’innesto di un difensore di prospettiva e capace di giocare sul lato sinistro del reparto arretrato. Il profilo selezionato dal managment interista è stato quello di Tomas Palacios, giovane centrale in forza al Talleres ma attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia.

Calciomercato Inter, arriva Palacios. Trattativa finita per il difensore argentino. Operazione da 6,5 milioni di euro

La svolta decisiva c’è stata nella giornata di giovedì quando l’Inter ha incontrato in sede la delegazione argentina (composta da dirigenti del Talleres e del Rivadavia) per finalizzare i termini dell’affare, e a distanza di 48 ore i nerazzurri arrivano al traguardo. Un affare quasi mai in discussione, nonostante l’interessamento su Palacios di alcuni club della Bundesliga. Fondamentale è stato il pressing dell’Inter che si è mossa in anticipo rispetto alla concorrenza per il ragazzo, e la ferma volontà di Palacios di approdare in nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, è quindi sostanzialmente fata per l’arrivo di Tomas Palacios all’Inter. Accordo totale col Talleres sulla base di un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 6,5 milioni di euro + bonus. Ora il difensore partirà nelle prossime ore alla volta di Milano, dove all’inizio della prossima settimana svolgerà le visite mediche per poi firmare come nuovo giocatore tra le fila nerazzurre.